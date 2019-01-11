加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）的天文學家最近檢測到從15億光年外太空深處多次傳來無線電波訊號，有專家推測，這是外星高度文明存在的證據。不過有中國專家就認為，有關訊號純粹為天文自然現象，並非與外星人有關。

中國科學院國家天文台研究員苟利軍就此向澎湃新聞解讀道：「很遺憾的是，因為這些爆發持續時標很短，很難進行後續追蹤。」他認為，快速電波爆發（fast radio burst）或僅屬自然現象，與外星訊號無關。

這是人類史上第二次發現快速電波爆發：一種肉眼看不見、只維持數毫秒的閃光。

它們的能量非常巨大，與太陽1年生產的能量相約，因此大部分科學家推測，快速電波爆發是由銀河系外數十億光年的黑洞或中子星爆炸造成。不過，也有科學家認為，這些電波與先進的外星科技有關。

美國哈佛大學（Harvard University）教授洛布（Avi Loeb）曾在2017年提出理論指，外星人有像星球一樣大的電波發射機，並通過反射強光來推動巨大的太空船。原理就像風帆一樣，不過外星人用的是「光帆」。而快速電波爆發則是在過程中洩漏的電波。

（綜合報道）