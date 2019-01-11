一支甜筒索價226港元　意大利佛羅倫斯雪糕店「劏客」被罰1.8萬

不少人遊客到外地旅遊，都試過慘變「水魚」，成不良商販的「劏客」對象；有些地方的旅遊景點，商戶更會為遊客另備高價菜單或價錢牌，務求「大劏特劏」。 一名台灣遊客周三（9日）在意大利佛羅倫斯一間雪糕店買甜筒時，店員向他開天價25歐元（約226港元），最後雪糕店被當局罰款2000歐元（約1.8萬港元），實在是「偷雞唔到蝕渣米」。

該名台灣遊客買甜筒時被索價226港元，店員稱雪糕賣得貴是因為好好味。這名遊客當然講價，指這個價錢實在太貴，不過他在店員落力推銷下，最後還是付款買下甜筒。

接待這名遊客的當地導遊知悉後隨即報警，警員到場後發現店員將價錢牌藏起。最終這家雪糕店被控剝削遊客，罰款1.8萬港元，相等於要劏80個遊客才賺回，真是「貪字得個貧」。

意大利雪糕店劏客：當地警方承認不少商戶都有隱藏價錢牌的陋習，一系列類似的「劏客」騙局不時成為頭條新聞，令外界對意大利留下壞印象。（VCG）

2018年有1400萬外國旅客到訪佛羅倫斯，隨着到訪意大利旅客人數激增，當地警方承認不少商戶都有隱藏價錢牌的陋習，一系列類似的「劏客」騙局不時成為頭條新聞，令外界對意大利留下壞印象。除了佛羅倫斯外，威尼斯亦是另一個「劏客」黑點，不時有遊客投訴商戶以高價銷售咖啡及瓶裝水，或是在餐廳埋單時驚覺帳單昂貴得不合理。

（綜合報道）