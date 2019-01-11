日本NGT48山口真帆　襲擊案受害者反需道歉　公開謝罪的不可思議

日本偶像女團NGT48成員山口真帆遇襲事件繼續鬧大。她周四（10日）舉行的紀念演唱會上現身，為引起騷動道歉，更讓事件一發不可收拾。大批網友以至演藝界人士紛紛發聲：為何受害者要道歉？

山口真帆在演唱會期間，就事件為公眾帶來不便低頭致歉。（NGT48影片截圖）

山口真帆遇襲事件轟動日本，山口早前在自揭遭隊友出賣並遭兩人襲擊。事件曝光後NGT事務所AKS一直未有回應，直至周四在新潟劇場舉行NGT48出道3周年紀念演唱會期間，山口才黯然走出舞台，哽咽地向在場觀眾道歉。

引起這次騷動我真的感到十分抱歉。跟日前所說過的一樣，我有想守護的東西，所以決定以這種方式告訴大家。對於那些照顧我的人我真的感到十分抱歉。

山口真帆一邊哽咽一邊向在場所有觀眾致歉，在場所有人鼓掌給予鼓勵，同時質疑為何一個受害者要道歉。（NGT48影片截圖）

道歉的不是加害者 而是被害者

山口真帆的謝罪得到了全場的掌聲，事務所亦在演唱會後公告，表示已全面配合警方調查，並已掌握了犯案者的身分，拒絕他們參與任何NGT相關的公開活動。事務所同為引起騷動致歉。

不過連串事件，山口的謝罪令在場的粉絲，以致看着直播的觀眾們不滿：為何受害者要道歉？

NGT前隊長北原里英在Twitter上發文，表示山口不應道歉：「道歉的應是犯事的加害者才對，為何現在會變成被害者道歉的？」為AKB48節目AKBINGO擔任主持人的村本大輔亦留言表示道，事件「令人噁心」。

日本記者安田純平在敘利亞被綁架，回國後記者會上要先向公眾道歉。（視覺中國）

日本「添麻煩」文化的不可思議

若事件發生在荷里活，或是香港等地方，事務所一般會先站出來譴責犯罪者。而即使事務所可能會為引發騷動致歉，但道歉的也不可能是被害者。

2015年在敘利亞被綁架，3年後終獲釋的日本記者安田純平一樣。安田在11月回國後召開記者會，以被害者的身份謝罪，表示被擄自己要負上責任，要為造成騷動向公眾道歉。

兩件事件雖然毫無關係，但結果都是一樣，被害者最終要道歉，這或許是日本獨有文化造成的奇怪現象。

日本人重視「別為別人添麻煩」，日語「迷惑をかけてすみません」（為你增添麻煩真對不起）是日常生活中最常聽見的道歉句之一。日本人用此約束自己行事，成為生活習慣以至文化。

這成就了日本人重視團體精神，普遍守秩序，討厭自私自利的良好品德。但同時約束亦變成做事首先考慮的不是事件的對錯，而是會否做成「他人不便」。引起公眾擔心，就是做成「他人不便」，為別人「添麻煩」。

山口真帆就是因為公開了會引起事務所及粉絲們不安的事件，做成了「他人不便」，為事務所「添麻煩」，因此需要道歉。