新發現「超級地球」外冷內熱　太陽系6光年外或有「外星生命」

天文學家最近發現一個位於太陽系外6光年的「超級地球」。這個系外行星圍繞紅矮星巴納德星（Barnard）運行，質量為地球的3倍，而且極為寒冷，理應不會有生物存在。但有天體物理學家周四（10日）表示，生物有可能在星球上以另類的方式生存。

天文學家在2018年11月發現巴納德b星（Barnard's Star b）。這次發現的「超級地球」是迄今發現第2接近太陽系的系外行星，表面溫度約為攝氏零下150至170度。惟團隊表示，倘行星上有大氣層，氣溫或會更高。

維拉諾瓦大學（Villanova University）天體物理學家吉南（Edward Guinan）和恩格爾（Scott Engle）在美國天文學會（American Astronomical Society）會議上表示，巴納德b星可能擁有一個由鐵和鎳組成的高溫液態地核，能夠以地熱活動維持生命。

吉南解釋，地熱加熱可以維持行星表層下的「生命區」，情況類似南極洲的地下湖泊。他亦提到，木星衞星木衛二歐羅巴（Europa）的表面溫度與巴納德b星相約，但由於潮汐加熱的緣故，木衛二表層下應該是液態海洋。他相信，未來研製的望遠鏡能夠更近距離觀測巴納德b星，從而了解行星的大氣環境、表層和是否有可能存有生物。

巴納德星是最接近太陽的孤立恆星，而最接近太陽的恆星是屬於南門二（Alpha Centauri）三合星系統之一的比鄰星（Proxima Centauri）。

科學家發現紅矮星「巴納德星」（Barnard's Star）有一顆行星，它距離太陽僅6光年，是接近太陽的「鄰居」之一。（NASA PhotoJournal）

（美國有線新聞網絡）