【Amazon創辦人離婚】美國小報出位狂爆料　其實是特朗普打手？

亞馬遜（Amazon）創辦人、全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）宣告離婚，美國小報《國民問詢報》（National Enquirer）成功出位，不斷大爆貝佐斯的離婚內幕，指他牽涉婚外情、向新歡發送情慾短訊等。 公眾茶餘飯後看八卦新聞，看得津津有味，不過在貝佐斯事件背後，可能另有故事：大出風頭的《國民問詢報》，老闆與美國總統特朗普向來關係密切，這份小報甚至被指是總統的「輿論武器」；另一邊廂，貝佐斯經常公開與特朗普為敵，兩人多次隔空唇槍舌劍。故此美國傳媒界也漸質疑這份小報的動機不單純，甚至可能為特朗普做打手。

《國民問詢報》封面大字標題，稱拍得貝佐斯與第三者偷情的證據。（視覺中國）

美國小報《國民問詢報》多番爆料後，美國有線新聞網絡（CNN）、大西洋傳媒網站（The Atlantic）、《紐約雜誌》都相繼刊登文章，懷疑這間報館的動機。為何會有質疑？主要來自兩個論據。

小報賣力調查貝佐斯有可疑？

一是他們認為《國民問詢報》大費周章跟蹤貝佐斯，並不尋常。

按《國民問詢報》說法，他們的調查團隊花費約4個月時間追蹤貝佐斯與他的疑似新歡，期間調查跨越美國5個州分、走過4萬英里路程。這份小報不但聲稱已有可填滿11版的獨家照片，披露更多有關貝佐斯的醜聞內情，又指掌握貝佐斯向新歡發出的多個私人情慾短訊。

CNN指，《國民問詢報》過去大多跟蹤荷里活明星，而不是科技富豪，質疑這份小報為何會突然大力追查貝佐斯。

Amazon創辦人離婚：美國小報指貝佐斯（Jeff Bezos，右）曾向新歡發送情慾短訊及照片。（Getty Images）

特朗普與小報老闆關係密切

美國傳媒界的質疑，可能更源於特朗普與《國民問詢報》關係密切。這份小報屬美國傳媒公司（American Media Inc.）旗下，老闆佩克（David Pecker）是特朗普認識數十年的老朋友，故特朗普與《國民問詢報》也甚多淵源。

2016年美國總統大選期間，傳媒界早已質疑《國民問詢報》大力唱好特朗普，又時常報道他對手的負面新聞。競選期間，《花花公子》模特兒麥克杜格爾準備爆料聲稱自己與特朗普有一段婚外情，最後有媒體出錢買下這宗新聞的獨家報道權，最終卻沒有出版報道，這間媒體就是《國民問詢報》。

在特朗普當選總統後，美國電視台MSNBC主持斯卡伯勒（Joe Scarborough）及布熱津斯基（Mika Brzezinski）2017年6月指，白宮官員曾威脅他們，要求他們更改報道，暗示否則會有媒體寫他們的負面報道，也正是《國民問詢報》。

世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）和結婚25年的妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）在周三（1月9日）宣布決定離婚。（VCG）

做打手還是為銷量？

貝佐斯經常與特朗普為敵，不滿對方時常攻擊媒體，他旗下的《華盛頓郵報》，更是特朗普的眼中釘，特朗普過去多次炮轟貝佐斯，抨擊亞馬遜違反《反壟斷法》，又指其使用美國郵政服務（USPS）增加政府財政負擔等。

故此，美國媒體也更傾向質疑與特朗普親近的《國民問詢報》，在處理貝佐斯離婚新聞上有「做打手」之嫌。

不過《國民問詢報》則有另一套說法。CNN引述《國民問詢報》內部人員指，他們出動針對貝佐斯動員「歷來最大的調查」，只是因為貝佐斯是世界首富，他有新聞價值，又可以刺激銷量。

事實上，美國聯邦調查局（FBI）2018年4月搜查特朗普私人律師科恩的住所及辦公室，以調查他為「保護」特朗普、涉嫌向爆料女星支付掩口費一事，期間FBI一併把《國民問詢報》列入調查範圍，之後《國民問詢報》也同意協助調查，並在2018年中開始減少報道特朗普，令外界以為特朗普與這間報館的關係可能生變。如今《國民問詢報》大力報道貝佐斯的醜聞，是為了協助特朗普一把，清除「敵人」，還是真為了銷量？已是像霧又像花。

Amazon創辦人離婚：現年54歲貝佐斯（Jeff Bezos）是世界首富，彭博估計他的資產價值超過1萬億港元。（Getty Images）

（綜合報道）