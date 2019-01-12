沙特女子逃走有好幫手　社交網絡助策劃走佬兼交流心得

離家出走，或者是一個任性的決定。但對無數沙特阿拉伯女性而言，卻是積極求生的出路。 沙特的「男性監護人」制度（male guardianship）對女性施予諸多限制，她們因受法律束縛，在遭遇虐待時也無力反抗。與其苟且偷生，有人便選擇冒死逃往別國，尋找更自由的天空。18歲的奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）便是最近一宗成功例子。 但其實自1970年代起，不少沙特女子也以不同方式逃亡，只是從來沒有百分百成功的攻略。社交網絡興起，讓她們手中多了一個有力「武器」，能夠更積極爭取權利。

冒死尋自由 逃出終身枷鎖

沙特女子逃亡並非新鮮事。早在1977年，一名沙特公主與情人私奔失敗，最終被判通姦罪成，雙雙遭處決。

不過沙特女子選擇逃亡背後，原因不是只有「私奔」。部分人是因為受到男親屬虐待，並認為在國內無法得到安全或法律保障，因而選擇逃亡。也有人想逃離國家嚴謹的伊斯蘭律法，例如男性監護人法例，擺脫對女性的枷鎖。

受法律所限，沙特女子不得在未經男性監護人同意下出國，因此逃亡絕非易事。大部分人會趁舉家出國期間偷走。最普遍的做法是從沙特人熱門旅遊地點土耳其出發，前往毋須簽證的格魯吉亞。但由於她們不可進入外國大使館，唯一選擇就是網上申請簽證，澳洲亦因而成為她們的最終目的地。

沙特女子逃亡：奎農稱遭家人虐待，趁舉家到科威特探親時乘機逃往澳洲，但她1月5日在泰國曼谷機場轉機時被沙特官員沒收護照及機票。她把自己反鎖在酒店房內以避免遣返。（路透社）

出走他鄉路遙遠 困難重重

離得開故地，也不代表往後會一帆風順。

有很多人如奎農一樣，在漫長旅程的中途站，面臨被遣返的危機。2017年，一對姊妹在土耳其被截停，面臨遣返。她們將個案帶上法庭，聲言如遭遣返沙特，生命將會受威脅。

即使受到全球關注，亦非能因而得到「免死金牌」。同樣在2017年，24歲的拉斯盧姆（Dina Ali Lasloom）從科威特出境，離家出走，打算前往澳洲，但在菲律賓馬尼拉機場轉機時被捕。她雖然亦有在網上求救，事件受廣大媒體關注，但最後仍被家屬強行帶回沙特，從此音訊全無。

人權觀察（Human Rights Watch）中東研究員庫格爾（Adam Coogle）表示，只有少數人可以成功逃亡，有更多人以失敗告終。她們返國後的處境非常危險，通常會面臨刑事檢控，以不服從父母或損害國家聲譽的罪名遭起訴。

其他僥倖到達他鄉的人往後仍有可能受盡白眼，甚或收到來自家人的死亡威脅。部分沙特人認為她們的行為令國家蒙羞，因而惡言相向。走與不走，日子也不容易過。

對我而言，（逃亡）就如一個自殺任務，但我別無他選。 一名20歲女子Nourah成功逃走，最終抵達澳洲

沙特女子逃亡：王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）上場後推行多項改革，包括允許女性駕車。但監護人制度仍是社會問題的癥結所在，距離兩性平等仍有一段遠路。（Getty Images）

Twitter救命 「但願他們拿走了她的手機」

「前有埋伏，後有追兵」，但對奎農和很多沙特女子而言，逃走他鄉是唯一可行的方法。但隨社交網絡興起，她們手中亦多了一個有力的「武器」。

近年愈來愈多沙特女子鋌而走險，考慮逃離沙特，她們利用社交網站策劃行程，有時更會以此紀錄自己的行動。庫格爾（Adam Coogle）形容，15年前根本沒有人會聽過這些女子，但現在她們有方法去尋找援手。

很多人在實行逃亡計劃前，都會在私人對話群組中與其他已成功「達陣」或打算出走的女子交流心得。例如奎農在舉家到科威特探親前數月，她的朋友以難民身份成功到達澳洲，並向奎農的逃亡計劃提供意見。

奎農在泰國滯留期間遭沒收護照。之後有沙特官員談論個案時笑言：「我真希望他們拿走她（奎農）的手機，而非她的護照。」

一個Twitter帳戶，加上一個標籤（hashtag）「#SaveRahaf」，引來全球目光，也讓奎農罕有地直接由聯合國難民署（UNHCR）獲批難民資格。這一切都改變了奎農的命運。

"I wish they would've taken her phone instead of her passport" - Saudi Arabia's Charge d'affairs, Bangkok Mr. al-Shuaibi



The #SaveRahaf movement changed everything

Rahaf's bravery gives Saudi girls hope to seize their freedom & choose their own beliefs - The world has their back pic.twitter.com/fvM2nBKGFr — Ex-Muslims of North America (@ExmuslimsOrg) 2019年1月8日

（綜合報道）