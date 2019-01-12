印度男護士疑酒後接生出事　BB扯甩頭留子宮「身首異處」

對「新手媽媽」來說，沒有什麼悲慘得過經歷懷胎十月的辛苦後，承受孩子夭折的結果。印度一位婦女情況更不堪。她1月在醫院分娩，兩位男護士竟硬生生地將新生兒從產道扯出來，導致後者頭身分離，頭部還卡在母親子宮內。 孕婦丈夫與家人悲憤地到警署報案，令這宗醫療失誤事件在上周四（10日）曝光。

事發在拉賈斯坦邦（Rajasthan）傑伊瑟爾梅爾市（Jaisalmer）的Ramgarh Community Health Centre（暫譯：拉姆格爾社區健康中心）。孕婦坎瓦爾（Dikhsha Kanwar）1月6日到醫院生產，但兩名男護士拉爾（Amrit Lal）及辛格（Junjhar Singh）疑似曾在接生過程中用力拉扯胎兒，導致寶寶「被斬首」。

發生慘劇後兩名男護士不是選擇第一時間報告院方，而是打算隱瞞事件。他們將死嬰頭以下部分放入停屍間。他們對婦科醫生桑卡拉（Ravindra Sankhl）說已完成接生，但不小心把胎盤留在孕婦子宮內。他大驚之下趕到手術室，將胎盤取出來。桑卡拉自稱當時已察覺情況有異，但他把孕婦健康狀況穩定下來後，便將她轉送焦特布爾（Jodhpur）一間醫院。

她被送到焦特布爾的Umaid Hospital（暫譯：烏麥德醫院）後，醫生為其進行手術，駭然發現她體內布一個嬰兒的頭顱。醫生其後通知家屬。目前孕婦還在與死神搏鬥。

涉事醫院營運似乎相當有問題。孕婦的丈夫巴蒂（Tilok Bhati）已投訴拉爾及辛格，指控他們入產房前已飲醉酒。至於醫院負責人夏爾馬（Dr. Nikhil Sharma）則說出事時他不在場，而護士在沒通知他的情況下擅自接生。

拉姆格爾社區健康中心在接受警方調查時將嬰兒頭以下的遺體部分交還，惟2名闖禍的護士尚未被捕。