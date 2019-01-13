【考你眼力】黑白間條圖藏玄機　唔想變「另類搖頭族」應該點睇呢

新西蘭納米科技工程師迪金森博士（Dr. Michelle Dickinson）上周四（10日）在Twitter上載一張圖片，迅速吸引網民瘋傳與討論。他們都想看得出「黑白間條圖」內裏藏着什麼秘密。香港01讀者們，您能發現到什麼嗎？

新西蘭納米科技工程師迪金森博士（Dr. Michelle Dickinson）1月10日在自己的Twitter帳戶上率先上載這張圖片。聰明的讀者們，您能看出圖像內藏什麼物件嗎？（Michelle Dickinson帳戶截圖）

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) January 10, 2019

迪金森博士的推文附上一個「笑到喊」的表情符號，她道：「你想看得到這視錯覺（optical illusion）的話便要搖頭（我是認真的）。」

如你無法看到隱藏圖片的物件，只要向後踏一步，拉開自己跟電腦屏幕的距離，或是將手機拿開一點。此外你也可左右搖動手機，這樣便可看到它而不用自己搖頭了。

有些眼尖的網民說，即使不用上述方法也能即時看到圖像。

究竟「黑白間條圖」中藏着什麼圖像？您想知道的話，請點擊放大觀看：