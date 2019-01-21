新加坡男患末期癌病逝　未婚妻堅持註冊　「我們想永遠成為夫妻」

結婚誓詞中往往提及不環境順境、貧富，健康或疾病，宣讀者都承諾珍惜另一步，與之一世同行。現實中新加坡一對男女以自身經歷完美演繹這段誓詞。 彭明光是末期肺癌病人，2018年12月15日成功向女友許素娟求婚，兩人原定周一（1月21日）註冊結婚。惟男方在訂婚兩周後去世，許素娟仍打算完成個程序。

他們在護士協助下，2018年12月15日於伊麗沙白醫院（Mount Elizabeth Hospital）舉行訂婚派對，有約50名親友出席。

在這個被粉紅色、紅色及白色氣球佈置得漂漂亮亮，以及有護士們在高唱《A Thousand Years》的病房內，死神絕對「冇位企」。

當天站在身邊的。是現年49歲，一身白色連衣裙的準新娘許素娟。

彭明光生前事業心重，50歲才談戀愛。他與女友許素娟拍拖8年，從沒開口向女友求婚，直到罹患末期肺癌才決定這麼做。（伊麗沙白醫院）

50歲首次拍拖 豈料死神棒打鴛鴦

終年58歲的彭明光生前在跨國公司任職審計師，事業心非常重，直至50歲才遇上許素娟才開始談戀愛。兩人一拍拖，一拍便是8年。

兩人邂逅時，他50歲、她41歲。2011年在茶道班認識的兩位同學仔交換了電話號碼，彭明光隔天就打給她。她覺得這位男生很誠懇，於是同意與他見面。1年後，兩人成為拖友。

他們拍拖活動跟其他人差不多，包括睇戲食飯，沿着海灘緩步跑等。不過一場大病，讓兩人的情路走到一個不是很多人能應付得來的境地——他3年前確診癌症。這消息令兩人崩潰，但許素娟沒想過分手，兩人如常生活。

女方喜歡男友勤奮、實際與純潔，而且願意耐心聆聽她絮絮說話。來到彭明光生病沒胃口時，換她哄他吃。她問他未來要做什麼？他表示要一起去聽音樂會和旅行，又說「如果你跟我在一起，我想可以多活幾年。」

新加坡伊麗沙白醫院的醫護人員悉心安排，讓彭明光及許素娟順利在2018年12月15日舉行訂婚派對，並進行交換戒指的儀式。（伊麗沙白醫院）

男方想結婚女友拒點頭 原因有洋蔥

彭明光之後一直努力抗病。來到2018年11月，這是他第三度入院，也是最後一次。以往不想結婚的他，想法似乎改變，他開始喚女友「愛妻」，並在12月17日向前來探望他的許素娟求婚。女方當時拒絕，卻不是因為自己不願嫁一個將死之人。

她接受亞洲新聞台訪問時解釋，男友求婚令她非常快樂及感動，但她不接受：「我們的真的愛對方，我們想永遠成為夫妻，不論我們身在何方。

她說：「我很感動，因為他說過，不會像年輕人那樣甜言蜜語，以及對我送花、送禮物。聽他這麼叫我，讓我覺得尤其寶貴。」她當時說：「我沒想到所剩的時間不多了，不論是1天，1周或1個月，這都不重要，因為我們相愛。愛情是不計時間，或能從對方那裏獲得什麼的。」

即使女方不在乎形式，人們還是請來一位教會牧師為兩人舉行儀式，包括像徵式的交換指環，讓男方心願得償。

（綜合報道）