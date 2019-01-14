希臘防長不滿馬其頓改國名憤然下台　總理面對不信任表決

馬其頓國會周五（11日）通過更改國名為北馬其頓共和國（Republic of Northern Macedonia），與該國長年有爭議的希臘亦需為此表決。但希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的執政聯盟卻出現分裂，國防部長坎梅諾斯（Panos Kammenos）宣布辭職，齊普拉斯同時需要面對不信任表決。

坎梅諾斯周日與齊普拉斯會面後宣布，所屬的右翼獨立希臘人（Independent Greeks）將會脫離執政聯盟。齊普拉斯則表示與坎梅諾斯有「真誠」的對話，並感謝他的貢獻，同時宣布由參謀首長聯席會議主席阿普斯托拉基斯（Evangelos Apostolakis）出任空缺。

希臘和馬其頓在2018年6月達成協議，同意後者改名為北馬其頓共和國，以換取雅典方面不會阻礙對方加入北約（NATO）。不過連同坎梅諾斯在內，希臘普遍認為齊普拉斯作出太多讓步，因而表明反對協議。

要通過信任動議和馬並頓改名協議，齊普拉斯需要獲得至少151名國會議員支持。他目前獲執政激進左翼聯盟（Syriza）145名議員支持，以及多名獨立或中間偏左的議員力撐，因此他可能手執151至155票，成功保住地位之餘，亦為馬其頓「入歐」開綠燈。

（路透社）