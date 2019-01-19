【國際專題】比利時非洲博物館再改造　如何敘述殘暴的殖民史？

12月8日，比利時的非洲博物館經過5年翻新後重開。館方展出了不少殖民時期得來的非洲文物。不過，重新包裝的非洲博物館，加強了非洲視角的元素，希望褪除殖民色彩，務求更能以客觀的方式，讓文物敘史。

非洲博物館位於比利時特爾菲倫（Tervuren），官方全名是中非皇家博物館（Royal Museum for Central Africa），早在1897年便因作臨時展覽而設立，主要展出當時的比利時國王利奧波德二世（Leopard II）在其私人封邑剛果自由邦（Congo Free State，即是後來的比屬剛果）搜奪回來的文物。據估計，當時約有三分之一比利時人曾參觀過這個非洲博物館。

比利時1897年「人類動物園」。（RMCA Tervuren）

當年，博物館有一個「人類動物園」（Human Zoo），複製當時剛果部落的村莊生活，有村民慣住的草屋、動物標本，甚至專程從剛果運過來的267名原住民，滿足了當時比利時人對「黑暗大陸」的想像，供歐洲白人作觀賞及教育用途。由於比利時人表現出對探索剛果自由邦的熱情，這讓當時的比利時政府於1908年，決定向皇室接收剛果殖民地，該處改名為比屬剛果，博物館亦因而成為永久機構。

血腥與暴力的歷史記事本

綜觀比利時非洲博物館的歷史，它從成立之初，就已經不能避免地沾上了極濃烈的殖民地色彩。比利時的殖民歷史並不風光，相較他國，尤其劣跡斑斑。向原居民實施強制勞動、剝削基本生活權利，甚至大屠殺等暴行，罄竹難書。在自治邦時期，即1885年至1908年利奧波德二世治下，當時原住民的死亡人數估計超過1000萬。

雖然比利時國王利奧波德二世（Leopard II）在殖民地的暴行為人所不齒，但也有史評家指他無疑開創了比利時的殖民事業，奠定近代國民身份認同的基礎。（網上圖片）

超過一百年後，全球去殖風潮早已消失殆盡。2013年，中非皇家博物館進行歷史五年的大翻新，上月博物館重開後，官方網站的標誌改為非洲博物館（Africa Museum）。沒有「皇家」一詞，旨在將殖民歷史的記憶本位從比利時皇室，轉移到非洲人民身上，亦希望在記述本國史實之中，減少殖民強權意識的持分。譬如，館方在館內設置大電視和互動展板，播放非洲人民的評論意見，就是意欲增加展覽的非洲元素。

Already 45 000 visitors to the museum since the reopening on December 8! Thank you all! 🙏

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非洲博物館裏面有新設的畫廊，在開幕前夕，還是空的。館方希望這一部分，能讓來自非洲和非洲僑民藝術家創作的當代藝術作品所填滿，最終目的，就是想讓展品說話，道出非洲大陸的前世今生──儘管比利時曾在當地人民留下不能磨滅的瘡疤。

非洲人取回祖國文物不合理嗎？

有人估計，現時有超過8成來自非洲的古文物，不在非洲大陸上，而是散落在以前的宗主國身上。比利時館方表示，自己對「應否將非洲文物送回原屬地」的爭議持開放態度。

比利時皇宮懸掛着黑、黃、紅三條豎條組成的比利時國旗。（路透社）

早在去年11月，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）承諾向前殖民地貝寧（Benin）歸還文物，引發相關議題的討論。12月初，比利時非洲博物館重開，並改頭換面，刻意轉換敘史視角，讓議題進一步發酵，國際媒體再次指出：歷史博物館的文物引發觀眾思考的，應否包括其文物取得方式（包括掠奪、低價購買、與當地居民以物易物）的道德價值討論？礙於現時非洲國家的客觀條件，如政局、經濟狀況、罪案率等等，將非洲文物歸還原屬地，是否真的合理穩妥？