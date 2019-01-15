英國男子抗癌26年終康復　1年後噩夢重臨　妻子竟確診患癌

英國威爾士巴里（Barry）一名男子抗癌26年後終於戰勝病魔，全家當然如釋重負，興高采烈地迎接新生活。無奈天意弄人，妻子竟然在1年後被診斷出癌症。

30歲的亞當斯（Scott Adams）兩歲被診斷出白血病，自此一直接受自體幹細胞移植抗癌。他19歲時認識當時只有17歲的妻子瑪蒂（Martine Adams），雖然醫生說，亞當斯自小接受化療所以應該沒法生育，他們還是生了兩個兒子。

抗癌足足26年後，亞當斯終於在2017年戰勝病魔，往後只須定期檢查，確定癌症沒有復發。

瑪蒂說：「當時我們都鬆了一大口氣。」

亞當斯兩歲開始接受化療，醫生說他生育機會極低，但他和妻子現在已育有兩子。（「GoFundMe」眾籌平台）

不過，2018年夏天瑪蒂突然出現劇烈背痛，用了幾個月接受各種掃瞄和血液測試，都無法找出原因。

之後她開始受嚴重頭痛困擾，醫生為她做腰椎穿刺檢查才發現，她的脊髓液並不是正常的透明，而是黃色的。

磁力共振結果更顯示，她的脊柱和大腦有多個腫瘤；本來樂觀的瑪蒂此時心裏也有種不祥的預感。

瑪蒂知道丈夫康復後鬆了一口氣，沒想到另一個噩夢又再降臨在這個家庭。（「GoFundMe」眾籌平台）

她與丈夫及兩名孩子度過了一個歡樂的聖誕節後，醫生在1月2號向她宣布壞消息：她患有瀰漫型軟腦膜神經膠質瘤（diffuse leptomeningeal glironeuronal tumour）。瑪蒂表示，醫生對這種極罕見的中樞神經系統腫瘤目前了解有限，難以預測病情，癌細胞隨時都可能急速擴散，危及性命。

瑪蒂說，她患病前一再延遲買保險，現在想來後悔莫及。（「GoFundMe」眾籌平台）

亞當斯說：「能做的只有儘量保持堅強，希望可以跨過難關。我最大的任務和擔憂是，不想孩子失去媽媽。」

面對龐大的醫療費用，瑪蒂說很後悔自己沒有買保險。朋友在網上為她發起眾籌，住在巴里和附近地區的鄰居紛紛慷慨解囊，現時已籌到近1.5萬英鎊（約15萬港元）。

瑪蒂的朋友為她發起眾籌，現在已籌到近15萬港元。（截自「GoFundMe」眾籌平台）

（綜合報道）