羅馬許願池每年吸金1350萬　市政府擬「搶錢」惹教會不滿

意大利羅馬著名景點、俗稱「許願池」的特雷維噴泉（Trevi Fountain）每年吸引數以百萬計旅客到訪。相傳只要向噴泉投下硬幣，就會帶來好運。 旅客爭相投幣許願，令這個景點每年「收入」達到約150萬歐元（約1350萬港元），過去這筆錢財會轉交天主教慈善團體，救濟窮人，但現在引發市政府與天主教會之爭。 當地媒體報道，羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）有意把收益歸入政府，惹來教會批評，在一片爭議聲下，拉吉周一（14日）最終讓步，放棄有關計劃。

特雷維噴泉每年都會撈出價值150萬歐元（約1350萬港元）的硬幣，所得硬幣都會轉交天主教慈善團體明愛（Caritas），用來賙濟市內窮人和無家者。

但羅馬市政府缺錢，也開始向許願池打主意。來自五星運動（Five Star Movement）的羅馬市長拉吉有意把噴泉所得硬幣歸於政府，用於社會福利項目和日常維修工作。有關計劃2018年12月底獲市議會通過，並準備在2019年4月1日起實施。

意大利主教聯盟（Italian Bishops Conference）發行的《未來報》（Avvenire）上周六（12日）以「從最窮的人拿走金錢」為題刊登報道，批評市政府的決定，形容羅馬市的官僚是「人民公敵」。明愛總監Benoni Ambarus神父受訪時指，希望市政府會推翻有關決定。

拉吉周一（14日）向梵蒂岡《羅馬觀察報》（L’Osservatore Romano）表示，同意取消有關計劃，噴泉所得硬幣將繼續交由明愛處理，援助有需要的人。

特雷維噴泉在1732年由教宗克勉十二世（Pope Clement XII ）委託建造。受1954年法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）的歌曲及同名浪漫喜劇電影《羅馬之戀》（Three Coins in the Fountain）影響，遊客爭相仿傚劇中主角投幣許願。

另一經典電影《羅馬假期》（Roman Holiday）也曾在許願池取景。

羅馬許願池：電影《甜蜜生活》（La Dolce Vita，1960）曾在當地取景。劇中女主角安妮塔埃克貝里（Anita Ekberg）穿上低胸晚裝在池內戲水。（視覺中國）

（英國廣播公司／電訊報）