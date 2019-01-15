「麥當勞叔叔釘十字架」展品掀爭議　以色列博物館外爆衝突

以色列一間博物館展出一個釘在十字架上的麥當勞叔叔雕像，引起軒然大波，數百名基督徒要求館方移除這個名為「麥耶穌」（McJesus）的展品。民眾上周五（12日）更與警方爆發衝突。

海法藝術博物館（Haifa Museum of Art）自2018年8月起展出由芬蘭藝術家萊諾寧（Jani Leinonen）創作的「麥耶穌」（McJesus）雕像。

以色列時報網站（Times of Israel）報道指，雕像導致阿拉伯裔基督徒不滿，數百名示威者在北部城市海法（Haifa）與警方爆發衝突。警方稱示威者試圖衝入博物館，又向館方投擲汽油彈，警方施放催淚彈。示威者之後在館外設置帳篷。當局稱有3名警員受傷。

↓↓部分示威片段↓↓

גבר בן 32 נעצר ועוד ארבעה גברים עוכבו לחקירה בהפגנה מול מוזיאון חיפה, במחאה על תערוכה פוגענית ברגשות הציבור הנוצרי. המשטרה פיזרה את ההפגנה בכוח, תוך כדי שימוש ברימוני הלם. כמו כן, שלושה שוטרים נפצעו בראשם במהלך ההפגנה ופונו לקבלת טיפול רפואי @10elilevi @samiaah10 pic.twitter.com/1iO1BRjFfL — חדשות עשר (@news10) 2019年1月11日

當地藝術家兼基督徒巴蘭（Amir Ballan）參加示威，他認為雕像具有非常挑釁的意味，不認同這是藝術品。有示威者則投訴，由於基督徒在當地是少數，所以政府反應緩慢。

館方與基督教領袖商討後，在展覽入口設置告示，提醒觀眾展品具有「挑釁性的內容」。惟基督教團體仍不滿意，要求地方法院頒令要求博物館移除「麥耶穌」及另一個芭比公仔造型的耶穌展品。

館方發言人稱，這個展覽是關於消費主義文化下的宗教與信仰。博物館指出「麥耶穌」曾於多個歐洲博物館展出，雕像也顯示了「麥當勞叔叔成為潮流文化的象徵，程度高至如宗教信仰般的地步」。

「麥耶穌」：「麥耶穌」在以色列展出，引起軒然大波，基督教團體要求博物館移除展品。（美聯社）

聖地（Holy Land）教會領袖顧問阿布納賽爾（Wadie Abunassar）則表示，世界其他地方可能主要視「麥耶穌」為對資本主義的批判，但這「影像」在中東卻是對阿拉伯和基督徒的侮辱，要求將之移除。

此展品本來屬於芬蘭一個畫廊，現在借予以色列展出。「麥耶穌」的創作者萊諾寧對他的作品仍然在以色列展出表示驚訝。他稱，早在2018年9月已要求館方移除展品，但不是他自己認為作品有問題，而是他不滿以色列侵犯巴勒斯坦人的人權，故此他要求以色列館方移走雕像。

以色列文化及體育部上周四曾去信館方移除雕像，指由國家資助的畫廊，不應有對宗教無禮的舉動。惟館方表示，博物館不會向宗教或政治壓力屈服，會堅持展出作品，並且表示借出展品的芬蘭畫廊沒有要求收回展品。

（綜合報道）