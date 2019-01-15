「麥當勞叔叔釘十字架」展品掀爭議　以色列博物館外爆衝突

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以色列一間博物館展出一個釘在十字架上的麥當勞叔叔雕像，引起軒然大波，數百名基督徒要求館方移除這個名為「麥耶穌」（McJesus）的展品。民眾上周五（12日）更與警方爆發衝突。

海法藝術博物館（Haifa Museum of Art）自2018年8月起展出由芬蘭藝術家萊諾寧（Jani Leinonen）創作的「麥耶穌」（McJesus）雕像。

以色列時報網站（Times of Israel）報道指，雕像導致阿拉伯裔基督徒不滿，數百名示威者在北部城市海法（Haifa）與警方爆發衝突。警方稱示威者試圖衝入博物館，又向館方投擲汽油彈，警方施放催淚彈。示威者之後在館外設置帳篷。當局稱有3名警員受傷。

↓↓部分示威片段↓↓

當地藝術家兼基督徒巴蘭（Amir Ballan）參加示威，他認為雕像具有非常挑釁的意味，不認同這是藝術品。有示威者則投訴，由於基督徒在當地是少數，所以政府反應緩慢。

館方與基督教領袖商討後，在展覽入口設置告示，提醒觀眾展品具有「挑釁性的內容」。惟基督教團體仍不滿意，要求地方法院頒令要求博物館移除「麥耶穌」及另一個芭比公仔造型的耶穌展品。

館方發言人稱，這個展覽是關於消費主義文化下的宗教與信仰。博物館指出「麥耶穌」曾於多個歐洲博物館展出，雕像也顯示了「麥當勞叔叔成為潮流文化的象徵，程度高至如宗教信仰般的地步」。

「麥耶穌」：「麥耶穌」在以色列展出，引起軒然大波，基督教團體要求博物館移除展品。（美聯社）

聖地（Holy Land）教會領袖顧問阿布納賽爾（Wadie Abunassar）則表示，世界其他地方可能主要視「麥耶穌」為對資本主義的批判，但這「影像」在中東卻是對阿拉伯和基督徒的侮辱，要求將之移除。

此展品本來屬於芬蘭一個畫廊，現在借予以色列展出。「麥耶穌」的創作者萊諾寧對他的作品仍然在以色列展出表示驚訝。他稱，早在2018年9月已要求館方移除展品，但不是他自己認為作品有問題，而是他不滿以色列侵犯巴勒斯坦人的人權，故此他要求以色列館方移走雕像。

以色列文化及體育部上周四曾去信館方移除雕像，指由國家資助的畫廊，不應有對宗教無禮的舉動。惟館方表示，博物館不會向宗教或政治壓力屈服，會堅持展出作品，並且表示借出展品的芬蘭畫廊沒有要求收回展品。

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（綜合報道）

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