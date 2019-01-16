肯尼亞內羅畢酒店恐怖襲擊　至少15死　索馬里青年黨承認責任

非洲肯尼亞首都內羅畢（Nairobi）高級酒店DusitD2周二（1月15日）約在下午3時遇襲（香港時間周二晚上約8時），至少15人死亡，當中包括11名當地人及一名英國人。另外美國國務院已確認，死者中有美國公民。 以索馬里為基地的極端組織青年黨（al-Shabab）承認發動襲擊。警方指是次襲擊是恐襲。 肯尼亞內政部長馬蒂安吉（Fred Matiang'i）稱整個酒店建築群都受襲擊影響。他補充說保安部隊已在掃蕩該區，行動已進入最後階段。他說：「我想重申，情況已經受控，以及本國是安全。」

美聯社引述一名警員稱，有15具屍體被送往停屍間。青年黨的新聞通訊社Shahada報道稱行動中有47人死亡，但文中沒有交代詳情。

襲擊案已發生近12小時，但肯尼亞政府仍未公布，是否已拘捕或殺死所有襲擊者。美聯社引述閉路電視影片內容報道，案中至少有4名襲擊者。

襲擊開始時，槍手先以一連串爆炸「開路」。肯尼亞警察部長Joseph Boinnet表示，他們先對3輛停泊在停車場的汽車發動炸彈襲擊，然後派出「人肉炸彈」施襲。連串爆炸聲及槍聲嚇得不少民眾驚恐尖叫。

肯尼亞酒店恐襲：發生襲擊的高級酒店名為DusitD2，1月15日下午約3時（香港時間同日晚上約8時）遇襲。圖為保安部隊人員向酒店舉槍、以防槍手施襲同時，建築群內的民眾拔腿逃跑。有警員稱看到死者屍體：「但（我們）沒時間點算死亡人數。」（美聯社）

目擊者驚見旁人全身炸傷

爆炸發生在酒店建築群，內有辦公室及銀行等。槍手到場開火後，嚇得多人從建築群內逃出。在襲擊發生逾3小時後，仍有少數職員被困，需由警員護送他們登上裝甲車。CNN引述現場影片內容，指被疏散的人當中有人受傷。

當時身在現場的保安公司東主梅迪塞（Serge Medic）說：「酒店大門被炸開，（然後我看到）一條自肩膊斷開的手臂攤在街上。」這位瑞士人從的士司機口中聽到襲擊發生後，趕到現場提供協助。

一位逃出現場的男子說：「情況很糟糕。我看到的東西是糟糕。我跑出來的時候看到一個人，他看來像是全身灑滿免治肉醬。」

肯尼亞酒店恐襲：發生襲擊的高級酒店名為DusitD2，1月15日下午約3時（香港時間同日晚上約8時）遇襲。圖為當地媒體取得的閉路電視影片截圖，可見一名槍手走在酒店範圍內。（美聯社）

2013年血洗購物中心 67人亡

DusitD2襲擊發生當天，正是青年黨襲擊El Adde軍事基地3周年，襲擊導致逾140名肯尼亞軍人殉職。

這次恐襲會令人迅速回想起2013年9月內羅畢西門（Westgate）購物中心發生恐怖攻擊，肇事武裝份子正是來自青年黨。他們入內亂槍掃射，在持續長80小時的警匪對峙中，67人喪命，包括多名外國人。兩年後，組織在加里薩大學學院（Garissa University）發動襲擊，武裝份子開槍射殺近150人。

青年黨在2004年正式成立，以索馬里為基地。它是一個伊斯蘭原教旨主義恐怖組織，它2009年效忠蓋達組織（al-Qaeda）並與之結盟。青年黨在「加盟」蓋達組織前後，多次在索馬里以及附近國家如肯尼亞、利比亞、烏干達等發動恐怖襲擊以及屠殺平民，目的是推翻非洲聯盟和索馬里政府。

（綜合報道）