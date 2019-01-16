沙特少女再度開腔：今後將致力捍衞女性自由

沙特阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）獲加拿大提供庇護，周六（12日）抵達多倫多，展開新生活。她當天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時指，希望自己的經歷能給予其他受逼害的沙特女子勇氣和自由，逃出沙特。 奎農周二（15日）再度開腔，在記者會上讀出聲明，感謝支持者和加拿大，並表示今後會致力捍衛女性自由。

奎農憶述，得知獲得庇護那一刻如釋重負，加國人所表現的愛和歡迎更令她「仿如重生」。

她批評沙特的男性監護制度，又指自己現在終於能獨立，在教育、工作和婚姻方面自己做決定，因此「屬於幸運的一群」。她又提到，「有很多不幸的（沙特）女性嘗試逃走後失蹤，或者根本無力改變現狀」。

最後，她許諾：「今天以至往後的年月，我將致力支持全球女性的自由——這種我來到加拿大首天感受到的自由。」

奎農的家人早前以其「精神失常」為由斷絕關係，她現已棄用家族姓氏。

Rahaf Mohammed's full statement pic.twitter.com/GOWuhYvmit — Jessica Murphy (@Murphy_Jessica_) January 15, 2019

（中東之眼）