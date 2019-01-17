Bird Box玩命挑戰惹爭議　YouTube禁用戶發布危險惡搞影片

串流影片網站Netflix驚悚電影《蒙上你的眼》（Bird Box）早前在社交平台掀起「Bird Box Challenge」（蒙眼挑戰）熱潮，吸引不少網民爭相模仿，更有一名17歲少女因此發生交通意外，惹來爭議。YouTube周二（15日）為此發布新禁令，禁止用戶在該平台上載或分享具危險性的挑戰或惡作劇影片。

YouTube周二更新指引，禁止用戶發布「在某些情況下可能導致死亡或已致死的挑戰及惡搞影片」。此外，可能導致嚴重傷害身體的惡搞影片也在禁令範圍內。

網站舉出「Tide Pod Challenge」和「Fire Challenge」等例子，前者是YouTuber發起在鏡頭前吃洗衣膠囊的挑戰，後者則是將自己浸泡在易燃液體中自焚。

網站發言人發表聲明稱：「YouTube向來禁止宣揚有害或危險活動的影片，我們定期審查和更新我們的執行指引，以確保指引內容一致，並能適當地應對新趨勢。」

YouTube補充，部分YouTuber發布惡搞兒童的影片亦違反公司社群守則，未來將視情節嚴重程度進行移除及封鎖，又強調部分可能對兒童心靈造成終身創傷的影片，也在禁令範圍之內。

（美國有線新聞網絡）