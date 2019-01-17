微軟斥資39億西雅圖建屋助低下層　巨企回饋社區是愛還是責任？

科技巨擘如微軟（Microsoft）、Facebook等，它們的業務或產品為不少人帶來便利與好處，經常被評為優秀企業，但誰人最不喜歡它們？卻可能是這些巨企總部附近的居民，皆因這些巨企總部招來大批高薪人士，推高當地樓價、房租及物價。 微軟周四（17日）宣布，斥資5億美元（約39億港元）在總部所在地西雅圖協助建屋，解決中低收入人士的住屋問題。不過有人質疑，有關舉措只是巨企的「贖罪券」，認為背後目的是確保總部能在該區繼續發展。

微軟西雅圖建屋：微軟計劃在3年內投入5億美元，在西雅圖郊區開發數萬套房屋予中低收入人士。（Getty Images）

微軟計劃在3年內投入5億美元，並分成三筆資金用於在西雅圖郊區開發數萬套房屋：當中4.75億美元會貸款予發展商及政府，用於建屋予中低收入人士；剩餘的2500萬美元會用於協助當地低收入或無家可歸者組織。

微軟希望改善當地一班當地中低收入工人的經濟及住屋環境，微軟公司主席史密斯（Brad Smith）指，計劃主要的幫助對象，也包括教師、護士等，因為每個人都能在社區發揮作用。他又強調，僅靠微軟的資金不足以解決當地住屋問題，希望計劃能夠刺激其他公司仿效。

微軟西雅圖建屋：微軟主席史密斯周四（17日）坦言，建屋計劃主要幫助當地中低收入人士，又強調僅靠微軟的資金不足以解決當地住屋問題。（視覺中國）

巨擘總部趕絕居民 高薪人才鵲巢鳩佔？

微軟此舉反映出美國普遍科技巨擘面臨的社會壓力：以微軟及亞馬遜為例，兩家企業的總部都設在西雅圖，公司迅速增長一方面令人才湧入當地，另一方面卻因引來大批高薪人士，推高當地樓價及物價，甚至迫使部分本地居民遷出社區，其他想買樓的人亦遠離當地。美國科技重鎮矽谷（Silicon Valley）亦面臨同樣問題。

民眾對這些巨擘的反感，或可以在亞馬遜設立第二總部一事中，窺探一二。亞馬遜2018年11月宣布，第二總部會在2022年落戶紐約長島市，旋即引起不少當地居民上街示威。他們擔心生活會從此會大受影響。

微軟西雅圖建屋：亞馬遜2018年11月宣布第二總部會落戶紐約長島市，旋即引起不少當地居民上街示威。（Getty Images）

社會責任還是贖罪券？

有見及此，這些科技巨頭試圖緩解區內住屋短缺等問題。Facebook計劃在加州門洛帕克（Menlo Park）建立屬於自己的「村落」，當中包括1500個單位、雜貨店、藥房等；Google計劃在加州山景城（Mountain View）總部附近增加一萬套住屋；亞馬遜近年則與西雅圖慈善組織合作。

微軟西雅圖建屋：Facebook計劃在其總部座落的門洛帕克建立全新社區，當中包括辦公室、住屋、商店。（路透社）

不少居民對這些計劃反應正面，惟有人指摘這些小恩小惠，只是科技巨擘對社區的「贖罪券」，目的是維護公司名聲；亦有人質疑這些大企業事實上早為自身利益作長遠盤算，「社會責任」僅是一個包裝：發展好公司所在地區，才能助公司在當地長遠發展，並繼續吸引人才。

話說回來，企業試圖緩解社區及住屋問題，或多或少都有利當地居民，總好過有人跟你說「紫禁城再大，皇帝都係瞓張床」。

（綜合報道）