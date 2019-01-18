妻子婚前遭8名富二代性侵　印度農夫苦讀法律：會讓妳得到正義

印度哈里亞納邦（Haryana）一名農民查塔爾（Jitender Chhatar）2015年在父母安排下認識未婚妻，正當兩人逐步建立感情時，女方向他坦承曾遭8人強姦。 查塔爾不但沒有背棄婚約，反而承諾要為她討回公道。目前他正攻讀法律，希望可以親手把犯人繩之於法。

查塔爾2015年9月初受媒妁之言，與妻子訂婚，並探訪了女方及其家人。按當地傳統，他們要在婚禮舉行時方可再見面。

他們透過電話維繫感情，直到一天女方煞有介事，稱希望可以探訪查塔爾的家。女方之後向男方一家坦承自己是強姦受害者，而那些加害人還在過程中拍下影片和裸照，勒索威脅她，之後並繼續多次性侵她，長達一年半時間。

查塔爾憶述，當時妻子的淚水奪眶而出，說道：「我不配擁有這段關係，請不要娶我」。他當下思緒萬千，心想「如果我不娶她，神不會原諒我」，於是告訴女方「我不只會迎娶你，還會讓你得到正義」。

印度男子為妻伸張正義：查塔爾得知妻子遭遇後，決定為她討回公道。他不但自行研習法律，還熱心為印度婦女爭取權益。（SON RISE 照片）

查塔爾身處的哈里亞納邦性侵問題一向嚴重，輪姦案件數目是其他邦的數倍，男子甚至會把問題歸咎於女方，而惡行亦未得到正視。

然而，查塔爾伸張正義的道路彷彿早就有跡可尋。2004年，仍是學生的查塔爾乘巴士時因看見女學生常常遭到騷擾，於是去信巴士公司要求設置女性專用車，數月後建議果然成真。在2013年，他又與當地單位合作，防止24個村落進行因重男輕女導致的性別選擇式墮胎。

印度男子為妻伸張正義：查塔爾與妻子家鄉金德（Jind）的一些女性鄉議員交談。（SON RISE 照片）

任誰也想不到，查塔爾抱不平的道路，竟然落在他的妻子身上。他得悉妻子遭遇後，誓言要令那幫強姦犯得到懲罰。他們兩人2015年12月結婚，在婚前查塔爾聘請律師，向8名男子提告。

然而，這8名「二世祖」家境富裕，在政商界中皆有人脈。審理案件期間查塔爾和妻子的家人遭受威脅，警方收起他們的呈堂證據，查塔爾甚至還反過來被人誣告。

令人遺憾的是法院宣判8人無罪，查塔爾決定上訴至高等法院。他深明這是一場硬仗，他指對方既恐嚇又出錢，軟硬兼施要求他不要再上訴。

印度男子為妻伸張正義：查塔爾現在還會為印度婦女提供法律諮詢服務。（SON RISE 照片）

查塔爾稱，妻子經常發惡夢，他認為只有把犯人繩之於法才能讓妻子得到解脫。於是他賣掉2幅約值140萬印度盧比（約15.4萬港元）的農地以支付律師費，並且放棄了家族的農務事業，搬到更近法院的地方居住。

他目前正攻讀法律學位，希望為妻子討回公道。他表示，自己已無力支付法律費用，而且不信任其他律師。不過他感激地說，幸好得到雙方父母的支持，才令這一切可能，亦同時令他們得到村民支持。事實上，當地整個鄉議會（panchayat）在他們婚前就已贊成查塔爾的行動。

印度男子為妻伸張正義：哈里亞納邦有嚴重的性侵問題，查塔爾一開始認為他的行動難以得到村民支持。令他意想不到的是，當地一眾鄉議會成員也支持他的行動。（SON RISE 照片）

如今，查塔爾與妻子一起研習法律，並計劃再搬到昌迪加爾（Chandigarh）。他稱，這裏的女性有更大機會受到司法保障，同時可讓2歲的兒子遠離故鄉的父權制和惡劣的強姦文化。他又希望終有一天，家鄉的情況會出現變化。

除了處理妻子案件外，查塔爾還為當地婦女提供法律諮詢服務，而他們兩夫婦的故事也將拍攝成紀錄片《SON RISE》。

（印度斯坦時報）