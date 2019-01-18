【10 Year Challenge】美魔女明星駐顏有術　專家籲網民不要妒忌

近日全球網絡掀起「10-Year Challenge」（十年挑戰）熱潮，網民紛紛仿傚，貼上自己10年前後的對比圖，懷緬青春過去。熱潮也吸引不少本地和海外的明星參加挑戰，部分女星不止「青春常駐」、部分看來甚至是「逆齡生長」，令人驚嘆不已。 在大眾羨慕「凍齡」女星之際，有心理學專家就指，那只會讓我們對「美麗」抱有不切實際的幻想。

「十年挑戰」之所以是「挑戰」，大概是因為十年間，外貌上可以有很大變化，甚至有人會覺得十年前那張臉是自己的「黑歷史」。可能十年前的你還未學懂妝扮自己，又或者十年後你已生出皺紋，甚或長出白髮。

「十年挑戰」令人訝異的，除了是十年間樣貌的「巨變」外，部分人「逆齡生長」亦讓人嘖嘖稱奇。奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）、女演員姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）、超模泰雅賓絲（Tyra Banks）、音樂天后麥當娜（Madonna）、女歌手珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）等便是其中的佼佼者。

10 Year Challenge：42歲奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）是「逆齡生長」的佼佼者。（Instagram：reesewitherspoon）

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金錢打造女星「奇幻逆緣」

「逆齡生長」背後，究竟發生甚麼事？整容醫生瓊斯（Phoebe Jones）認為，她們無疑本身就已經長有漂亮的臉，擁有良好基因，大部分人亦有健康生活習慣。

瓊斯提到，美貌背後也要多得一系列的美容護理，才使她們全部都猶如電影《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button）主角般可以返老還童。她猜測，珍妮花洛庇絲曾打針去皺紋，麗絲韋花絲潘亦有可能在嘴部和面頰注射填充物，補充因年紀漸長皮膚失去的玻尿酸。

不要去羨慕 那動人時光不用常回看

眼看女星成功「凍齡」，「凡人」自不然也會有一絲羨慕，希望自己僅有的美貌不會隨歲月消逝。坎培拉大學（University of Canberra）副教授、臨床心理學家劉易斯（Vivienne Lewis）就對熱潮表達一份擔憂。

專門研究身體形象的劉易斯指，這些名人的相片突出對美麗不切實際的標準，尤其是針對女性。她說：「將一名普通女性的身體與女星的身體作比較是不公平的。我們無足夠的金錢去接受他們所做的整容手術。」

劉易斯認為，鼓吹「凍齡」只會助長更多的自我仇恨，反而應該愛惜自己的身體，因為那才是真實的身體：「你應該像對待最好的朋友一樣對待你的身體，帶有尊重和尊嚴。」

馬斯希爾大學（Mars Hill University）文學及語言學教授麥克唐納（Hal McDonald）博士坦言，「十年挑戰」背後的懷緬情緒有好處也有壞處。當人懷緬過去的時候，回憶會牽動大腦的犒賞系統，令人感到歡愉，甚至帶人回到過去。不過回看動人時光也有可能令人感覺更差：「積極偏見（positivity bias）會令我們更積極地記住事物，卻會讓我們對現在的生活感到更差。」

（悉尼先驅晨報／Thrive Global）