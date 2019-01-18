【月食】「超級血狼月」周日上演　美洲歐洲可欣賞月色三重奏

「超級血狼月」（Super Blood Wolf Moon）周日（20日）登場！這並非動漫角色名稱或遊戲必殺技，而是一個難得一見的奇景。美洲、歐洲、非洲及俄羅斯部份民眾，當日抬頭時會看到一個又大又亮，甚至呈紅色的明月：這個月全食更發生在全年首個滿月兼超級月亮上。 身在亞太地區的朋友雖然無緣欣賞今次天文奇觀，但仍可在網上觀看直播，或是先睹為快，在文中一覽世界各地過往的超級月全食。

2019年唯一的月全食將在美國東部時間周日（20日）晚上發生，這是北美三年來首個可見月全食，下一次要等到2021年5月。不過今次的月全食並不簡單，而是一個三合一天文現象—「超級血狼月」，即同時發生「超級月亮」、「血月」及「狼月」。

超級血狼月：「超級血狼月」是一個三合一天文現象，即同時發生「超級月亮」、「血月」及「狼月」。圖為2018年1月31日在美國看到的「超級藍色血月」月全食。（Getty Images）

何謂「超級血狼月」？

每當月球經過地球陰影時，便會形成月食（lunar eclipse）。太陽光在經過地球大氣層時將藍色等顏色散射掉，剩下的紅光則被折射到月球表面，所以月全食時的月亮看起來是似血的暗紅色，又稱「血月」（blood moon）。

「超級月亮」指月亮正好行經離地球最近的軌道區段，且正好是滿月，月亮看起來會比平時大約14％；「狼月」則是美國原住民對全年第一個滿月的稱呼，據說此時狼群最飢餓，會不停在野外嚎叫。

超級血狼月：「超級血狼月」是全年首個滿月發生的超級月亮月全食。圖內則是2018年1月31日在英國看到的「超級藍色血月」月全食。（Getty Images）

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「超級血狼月」何時開始？

本次「超級血狼月」歷時約四小時，由美東時間周日（20日）晚9時36分到翌日凌晨1時50分。月亮在開始時會顯得略微暗淡，然後出現月偏食，這時月球看起來似被「咬了一啖」；月全食會在晚上11時41分開始，大家會看到呈紅色的月球。

今次月全食只限美洲、歐洲、非洲及俄羅斯部份地區可以看到。若天氣良好，這會是北美三年來首次可見的月全食，下一次要等到2021年5月。

超級血狼月：月亮一開始會顯得略微暗淡，然後進入月偏食，及後變成紅色。（美聯社）

如何可以看到？

雖然亞太地區民眾無緣欣賞今次天文奇觀，但也可選擇透過電腦欣賞。網站如timeanddate、Virtual Telescope等都表示會在網上直播。

（綜合報道）