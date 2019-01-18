留學澳洲墨爾本夜歸女子　與姊通電話時受襲死亡

澳洲墨爾本周二（15日）發生一宗殺人案，殺死21歲女生的男子周五（18日）被捕。案中不幸喪命的女子，曾在中國上海留學修讀中文。

澳洲留學生被殺：圖為1月18日涉案20歲男子接受警車問話後，被押上警車。（美聯社）

警察督察斯坦珀（Andrew Stamper）周四（17日）向記者表示，現階段推定這是隨意以及趁機的襲擊。維多利亞省警方稱不排除她生前被人性侵犯。警方經調查後公布，她是在周三凌晨離開電車後不久，於12時10分被殺。

她出事前剛看完喜劇表演，乘搭電車回家，同時在跟姊姊通電話。女死者的姊姊事後告訴警方，在她與妹妹通話的過程中「聽到手機掉落地上的聲音，以及其他其他聲音」。

她擔心妹妹安危，向警方報案，而在差不多同一時間，警方周三（16日）早上在一個商場外找到女死者馬薩維（Aiia Maasarwe）的屍體。她的伏屍地點在其所就讀的樂卓博大學（La Trobe University）附近。

澳洲留學生被殺：圖為1月16日女死者屍體被發現後，警方到場調查。（美聯社）

女死者生前修讀中文及英語，也曾在上海留學。馬薩爾叔叔Abed Katane接受以色到《國土報》訪問時說，她不是身在一個非常危險的國家，「而我們還是收到如此令人痛苦的消息。」

馬薩爾之死在澳洲引起廣泛注意，亦令不少人為之憤怒。民眾周五晚在墨爾本國會大廈的階梯上集會，紀念這位早逝的女子，並為女性無法安全地在夜晚走在街上表達抗議。

案件亦令人想起2012年愛爾蘭女子馬爾（Jill Meagher）在墨爾本走路回家途中受襲，最終被人姦殺。馬爾與馬薩爾之死，只是眾多暴力案件的其中之二。澳洲政府數據顯示，每5名女子中有1人曾在15歲後有遭受性暴力與威脅的經歷。

澳洲留學生被殺：圖為1月18日、即案發3天後，兩名女子來到女死者伏屍地點放下鮮花致哀。（美聯社）

（綜合報道）