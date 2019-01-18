日本發射「製造流星的衛星」　《你的名字》場景2020年變真

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）周五（18日）上午8時50分成功發射艾普斯龍（Epsilon）4號固體燃料火箭，將7顆衛星送入太空，其中最令人關注的是一顆可製造流星的衛星，預計2020年春天可首次上演「人造流星雨」。

這枚特別的衛星屬日本新創企業「ALE（エール）」所有，它長闊均為60厘米，高約80厘米，重約68公斤。衛星進入指定軌道後可在太空釋放直徑約1厘米、重數克的特殊金屬顆粒物，它們進入大氣層時燃燒能形成流星雨效果。

人造流星發光時間比自然流星更長，亮度將和負一等星相當。ALE衛星一次可釋放5至20顆顆粒物，產生的每顆人造流星的觀賞時間為3至10秒。由此看來，應該足夠人們好好說完自己想要許的願。

預期它2020年春季在廣島上演首場「人造流星雨」。世界各地顧客都可「訂購」流星雨，人們在地面直徑200公里範圍的指定區域內都能看到。新華社引述日本媒體報道，已有來自中東地區的訂單預約，用於慶祝孩子生日。

《你的名字》（君の名は）是日本動畫家新海誠編劇與執導的動畫。片中著名場景就是千年一遇的彗星劃過天際景像。動畫故事中一顆逐漸靠近地球的千年彗星，讓一男一女高中身交換了身體，然後有一連串奇事發生在他們身上。