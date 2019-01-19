英研究：60%野生咖啡面臨滅絕　籲培育新品種適應氣候變化

英國皇家植物園（Kew Royal Botanic Gardens）周三（16日）發表有關野生咖啡研究報告，指由於氣候變化和植被遭破壞等原因，至少60%的野生咖啡物種面臨滅絕威脅。研究人員強調，目前的保育措施不能保障咖啡可持續生存。

研究發表在期刊《科學進展》（Science Advances）和《全球變化生物學》（Global Change Biology），科學家分析124個野生咖啡物種，發現其中75種、即60%面臨滅絕威脅；13種屬於極危（critically endangered）。原因包括森林砍伐、氣候變化、真菌病原體和害蟲蔓延等。

首席科學家盧加達（Eimear Nic Lughadha）指出，部分咖啡品種已經從野外消失超過100年，部分有可能已經絕種。

其中最普遍的品種阿拉比卡咖啡（Coffee arabica）亦被列為瀕危（endangered），主要是考慮到氣候變化的影響，可能在2080年前減少85%。這情況亦可能大大打擊農民生計。

野生咖啡品種對全球咖啡產業意義重大，它們有助培育新咖啡品種，幫助商業種植品種適應新威脅。隨着環境不斷變化，研究人員認為有必要開發新的品種，並呼籲科學家、政府及業界合力採取行動，保護未來的咖啡植物。

（時代雜誌／新華社）