【咁啱得咁蹺】美政府停擺　公務員要解悶嗎　Pornhub瀏覽量急增

美國政府停擺已屆29天，約80萬名聯邦僱員被迫在沒有工資的情況下上班，或是被迫放無薪假。對於他們來說，此時覺得「空虛（指銀包）、寂寞（見不到同事）和凍（美國現時的確很冷）份屬平常。這段期間出現有趣的現象，成人影片網站Pornhub流量明顯增加。看來不少人選擇以這種方式聊以慰藉。

Pornhub周四（17日）在其網誌公布上周一至上周五（1月7日至11日），即停擺第三周的平均每日流量（average daily traffic ）數據，發現較停擺開始（2018年12月22日）一周的水平增加5.94%。其中首都華盛頓特區的平均流量更增加6.32%、當地女性使用者增加12.3%。華盛頓特區午夜後流量增加12%。

「政府局部停擺會讓色情影片網站使用量增加」論點是否站得住腳，美國網媒Mashable就此提出質疑：兩者的相關性，不意味着因果關係。在寒冷的冬天，美國人的確較傾向留在室內。這樣比較暖和及舒適。惟即使如此，數字似乎真的反映到一點什麼，這段期間Pornhub「夜貓用家」的確變多。

Pornhub在美國平時「繁忙時段」是下午1時至午夜。惟在看來部分人在已知翌日不用返工的情況下，不用早早趕自己去睡，便有時間瀏覽影片，深夜用家增加14%。晨間用家也有增加，早上9時至10時用家數量有微升的情況。就連人們平時在工作的下午1點，也增加7%。Pornhu的說法是，這個現象也曾出現在2017年冬季風暴史特拉（Winter Storm Stella）吹襲之時，人們留在家中，起床較平時遲，所以瀏覽高峰期也有轉變。

（Geek／Mashable）