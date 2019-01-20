智利中北部6.7級地震　暫無傷亡報告　20萬用戶停電

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智利中北部沿岸當地時間上周六（19日）發生黎克特制6.7級地震，暫時未有傷亡或損毀報告，沒有海嘯威脅。

美國地質勘探局指，地震發生在當地周六晚上10時32分左右，震央位於科金博市西南偏南15.6公里，震源深度53公里。智利國家緊急辦公室（ONEMI）一度發出海嘯警告，太平洋海嘯預警中心則未有發出海嘯威脅警報。

地震令首都聖地亞哥（Santiago）的建築物搖晃，震央附近部分地方電力供應中斷。智利國家緊急辦公室總監托羅（Ricardo Toro）說，目前約有20萬用戶停電。

為了以防萬一，智利國家緊急辦公室下令對科金博市（Coquimbo）附近沿岸實施預防性疏散。

智利位處太平洋「火環帶」（Pacific Ring of Fire）上，是地震頻繁發生的國家之一。

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（路透社）

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