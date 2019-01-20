兩港男日本北海道滑雪被困　自製保命「雪洞」講究技巧

北海道上周六（19日）有2名香港男子在上富良野滑雪時，稱因滑雪板故障而導致他們無法回程。他們就地挖出雪洞作為藏身之所，捱過冰冷的夜晚，直至搜救人員發現他們。 香港不少人喜歡到外地滑雪或登山，倘若不幸迷路，或出現類似兩位港人的情況，懂得製造雪洞隨時能救自己一命。

人們在如此緊急情況下，需懂得利用手邊工具，包括登山杖、滑雪板和防風袋等。再來就是觀察環境，選址先決條件是雪深2米以上。若積雪較淺，僅可製作供人躺下來的「迷你避難處」。

製作「雪洞」時，需先向上挖斜面，再慢慢開洞。在雪堆或雪坡中利用坡度往內挖，會事半功倍。洞口必須面向強風，背風的門口或會被風雪封掉。雪洞掘好後，可在「門口」外建築幅「雪牆」，用來擋風。

「雪洞」屋頂要造拱形，並在洞的四周弄一些小水渠，讓融雪的水可順流而去。根據冷空氣永遠往下降的原理，「雪洞３掘成後需製作「雪床」，或在雪洞的「地板」再往下挖，令自己遠離冷空氣。

值得注意的是，不要在雪崩高危地帶掘洞，選址時找較高位置，以便自己隨時視察形態。製作「雪洞」不可貪大，此外要讓它時刻保持空氣流通。自己和同行人士，則要注意保持衣物處於乾爽狀況，保持體溫。

兩港男日本北海道滑雪一度失蹤：圖為其中一名獲救男子被直升機吊起，送往安全地點，期間有搜救人員陪同。（電視新聞影片截圖）

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