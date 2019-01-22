菲律賓南部穆斯林區公投是否設「國中國」　料過關盼帶來和平

菲律賓南部穆斯林自治區及鄰近城鎮約280萬名選民周一（21日）和2月6日舉行公投，包括決定是否成立「棉蘭老島邦薩摩洛國自治區」（Bangsamoro ARMM，簡稱摩洛國），以取代現行自治區，讓穆斯林享有更多行政立法權力。 菲律賓南部多年來出現大量紛爭甚至暴力事件，公投旨在為當地穆斯林提供更大程度的自治，預料對菲南地區的長久和平有重要影響。

菲律賓選舉委員會表示，棉蘭老島一帶約280萬名選民將會公投決定是否同意以「摩洛國」取代現有的「棉蘭老島穆斯林自治區」（ARMM）。由於公投結果將牽動當地不少政治家族的利益，當局動員2萬警務人員戒備，以防有動亂發生。

公投分為兩日，分別是首輪1月21日在現有穆斯林自治區、哥打巴托市（Cotabato）和伊莎貝拉市（Isabela）舉行。第二輪在2月6日舉行，由鄰近自治區的北拉瑙省（Lanao del Norte）和北哥打巴托省（North Cotabato）部分城鎮的選民，決定是否加入新的「摩洛國」。

輿論普遍認為公投可以獲得通過。

現今菲律賓人主要信奉天主教，但是南部約有400萬人是穆斯林信徒。早在西班牙殖民時期（1521-1898年），當地自稱「摩洛人」、信奉伊斯蘭教的原住民就已經進行抗爭運動。

菲律賓政府1976年與當時最大的穆斯林分離組織「摩洛民族解放陣線」（MNLF）簽署《的黎波里協議》（Tripoli Agreement）同意成立ARMM。後來一支不滿安排的派系1977年成立「摩洛伊斯蘭解族陣線」（MILF），發動武裝抗爭，爭取獨立。經年戰亂估計造成約15萬人死亡，約200萬人流離失所。

菲律賓南部公投：當局為防即將舉行的公投發生動亂，派出多名人員維持治安。哥打巴托市有保安部隊檢查車輛。（視覺中國）

菲南自治區多年來動盪不斷，未能達成有效管治的主因之一是當地勢力盤根錯節。除了最大規模的MILF外，還有根深蒂固的地方家庭和氏族，極端分離主義組織如阿布沙耶夫（Abu Sayyaf Group）和穆特組織（Maute）等亦盤踞當地，令自治區運作不甚理想。

2012年時任總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）與MILF簽訂歷史性的和平協議，後者同意交出武器，達成停火。雖然昔日的叛軍大旗倒下，但恐怖分子卻未受控制。他們不但繼續策動炸彈襲擊，綁架和殺害遊客，後來更向極端組織ISIS宣誓效忠，並於2017年5月攻陷城市馬拉維（Marawi），令當地陷於戰火，直至同年10月方由政府軍收復。

菲律賓南部公投：杜特爾特2018年8月通過《邦薩摩洛組織法》，希望解決菲南數十年內的衝突。（視覺中國）

現任杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府2018年7月促成國會通過《摩洛國組織法》（BOL），賦予「摩洛國」成立的條件。當局同意讓MILF領袖們成為80人過渡小組BTA的骨幹成員，在2022年大選前管理當地。

過渡小組將得到中央政府的資金援助，在司法和社會等領域上實現更大程度的自治。當局期盼過渡小組能穩住當地局勢，實行有效管治和帶來持久的和平。

（中央社／Rappler）