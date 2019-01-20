法國阿爾卑斯山度假村火警2死22傷　員工跳樓逃生

位於法國阿爾卑斯山滑雪勝地庫爾舍瓦勒（Courchevel）的Courchevel 1850度假村發生火警。當地官員稱，事件中2人不幸身亡，另有22人受傷。傷者中有4人重傷，當中3人由直升機送院。 官員稱已就火警展開調查。消防員正在嘗試確認究竟是2樓還是3樓首先起火。

度假村在當地時間周日早上約4時30分後（香港時間周六晚上8時30分）起火。着火的建築物是為當季前來打工的人而設的宿舍，它樓高3層。從現場影片可見，火勢相當猛烈，消防員在熊熊火光中爬梯，疏散60名員工。這批員工中有外國人。

有一條在社交網站流傳的影片，顯示有人從建築物內跳出逃生。另一條現場影片顯示，人們已離開度假村，全部站在街上。

出事的建築物前身也是酒店，是位於阿爾卑斯山滑雪勝地最高的度假村。庫爾舍瓦勒是三山谷（Les Trois Vallees）這個全球最大滑雪場的一部分。三山谷曾是主辦1992年冬季奧運會的地點。英國威廉王子（Prince William）與妻子、英國球星碧咸夫婦、荷里影星佐治古尼（George Clooney）及沙特阿拉伯皇室成員都愛到此地度假。

法國阿爾卑斯山度假村火警：有網民轉發現場影片截圖，顯示有人自起火建築物跳樓逃生。（Twitter帳戶@bestgug截圖）

（英國廣播公司／衛報）