瑞士浴缸滑雪賽大玩cosplay　奇裝異服「鬥快」到終點

瑞士施圖斯（Stoos）上周六（19日）舉行浴缸滑雪比賽，參賽者分為約100組隊伍參與賽事，各組隊友一起躋入小小浴缸之中「滑雪」。 浴缸滑雪賽2019年已經連續第7屆舉辦，是當地一年一度的戶外運動比賽。即使是觀眾，只要身穿奇裝異服，當日就可以免費滑雪一整天。有外媒形容，這猶如一場年度花式服裝比賽。

想參加浴缸滑雪賽，首先需要身穿一些超搶眼的「特別」服裝。許多參賽者都利用衣褲、頭飾、圍巾、眼鏡等，把自己裝扮得五顏六色。

浴缸滑雪：不少參賽者身穿一些極為搶眼的「特別」服裝大玩Cospaly，而圖中參賽者則利用服裝、頭飾、圍巾、眼鏡等，把自己裝扮得五顏六色。（美聯社）

部分參賽者大玩Cosplay，包括身穿婚紗、傳統服飾，有人穿上賓尼兔服裝，更有人穿着電影《波叔出城》（Borat）的「男堅尼」（Mankini）。

浴缸滑雪：參賽者大玩Cosplay，有人身穿婚紗，甚或打扮成動物，更有人穿上電影《波叔出城》的「男堅尼」（Mankini）。圖中是穿上傳統服飾的其中一隊參賽隊伍。（美聯社）

觀眾聚集在滑雪道旁，觀看參賽者的奇特服裝和滑雪時的驚恐表情，充滿娛樂性。

浴缸滑雪：觀眾可以聚集在滑雪道旁觀看參賽者的奇特服裝和滑雪時的趣怪表情。圖中這4名穿婚紗的參賽者一臉驚恐，全因她們正從斜坡往下滑。（美聯社）

比賽規定很簡單，就像普通的滑雪比賽一樣「鬥快」。尋求刺激的參賽者來到現場，按規定組成最少3人的團隊後蜷縮在浴缸滑雪。比賽設有6個獎項，最先到達終點的3組和3名獲評最佳服裝的朋友，即可獲得獎品。

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（每日郵報）