不法之徒走私澳洲嬰兒奶粉到中國　12個月賺562萬港元

澳洲警方宣布搗破一個轉售嬰兒奶粉「老鼠貨」的犯罪集團。不法之徒單將偷來的產品轉售至中國，單在過去12個月已賺逾100萬澳元（約562萬港元）。 新南威爾斯省警方宣布，上周六（1月19日）在悉尼國際機場拘捕一名從中國乘飛機來澳的31歲男子。他是來自澳洲卡靈福德（Carlingford）。 警方近月已拘捕同案3男2女，6名被捕人士全部已被起訴。警方未有公布他們的國籍。

包括澳洲及新西蘭等國出品的嬰兒奶粉十分受中國消費者歡迎，主因他們認為外國產品質素較高亦較安全。這導致代購奶粉變成一門相當賺錢的生意。有歹徒更想到無本生利的方法，將人們從零售商偷來的產品集中起來，轉運中國發售。

調查警司多爾蒂（Danny Doherty）周一（21日）表示，這個「獲利甚豐」的不法集團已營運數年，向中國「發貨」已屆數千次。執法人員5個月前在卡靈福德一個住宅中找到4000罐幼粉、維他命及麥蘆卡蜜糖（Manuka Honey），以及25萬澳元（約140萬港元）現金。

多爾蒂說警方會繼續追捕這些人，不僅因為他們出於貪心賺快錢、損害澳洲為人父母者的利益，更是因為他們拿走本屬澳洲嬰兒的奶粉。

英國廣播公司（BBC）引述澳洲媒體報道，一罐標價30澳元（約168.8港元）的奶粉，在中國能以100澳元（約562.6港元）出售。

（英國廣播公司／澳洲廣播公司）