菲律賓南部連年戰亂　「摩洛國」自治大挑戰　經濟因素決定前路

菲律賓南部穆斯林自治區及鄰近城鎮周一（21日）舉行第一階段公投，決定是否成立「棉蘭老島邦薩摩洛國自治區」（Bangsamoro ARMM，簡稱摩洛國）。在總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）以及大多數穆斯林的支持下，公投通過幾乎無懸念。若是如此，當地可獲得更多行政及立法權力。 「摩洛國」所在地經歷連年戰亂，貧窮問題嚴重及發展落後。新上台的管治階層能否有效處理經濟和民生問題，將是這個政治實體成敗的關鍵。

公投通過後，原為「摩洛伊斯蘭解族陣線」（MILF）的領袖們將自動成為「摩洛國」過渡小組成為骨幹成員，負責在菲律賓2022年大選前管理當地，並會獲得中央政府發放的援助金。

棉蘭老島（Mindanao）是菲律賓第二大島，據彭博社報道，當地擁有約值3000億美元的礦產資源。惟戰亂導致當地發展幾近停滯，成為該國最貧困的地區之一，當中又以穆斯林自治區的情況最為嚴重。

據菲律賓統計局（PSA）2015年數據顯示，現今穆斯林自治區是棉蘭老島上最貧困的地區，區內約59%居民活於貧窮線以下。戰亂亦導致民眾流離失所，需要生活在山邊貧民窟或臨時住所中。

菲律賓南部公投：棉蘭老島是菲律賓最貧困的地區之一。民眾受武裝組織與政府軍的戰事影響流離失所，被迫住在臨時居所。他們在帳篷外舉行慶祝宰牲節的儀式，一起進餐。（Getty Images）

華盛頓國防學院（National War College）教授阿布扎（Zachary Abuza）表示，令當地變得更加「受管治」（governable）的唯一方法，是新政府成功地推行自治。

菲南地區多年的動盪與貧窮互為因果，過渡小組面臨的首個考驗是迅速改善平民生活，包括在2年內降低貧窮率、改善就業機會和商業發展，還有重建受戰火摧殘的馬拉維市和爭取年輕人的支持。菲律賓媒體Rappler認為，經濟民生的改善能說服「摩洛國」民眾和傳統政治勢力，顯示新政府的管治模式有效。

假如「摩洛國」人民的生活得以改善，社會間怨氣將減少，削弱激進思想滋長的空間，變相令當地極端組織如阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）和穆特組織（Maute）等將更難招攬年輕成員。

極端勢力萎縮有助提升區內治安，既可吸引外來投資，也令區內不同產業得益。當鄰近地區的恐襲風險降低，遊客綁架案減少，不但令中部旅遊熱點宿霧、薄荷島和長灘島等重拾光彩外，相信還有助菲南發展旅遊業等等。

倘管治失敗將重蹈自治區覆轍

如果MILF成員未能在2年內未能交出成績單，或使「摩洛國」民眾無感生活改善，以及加深氏族與團體之間的磨擦。這情況勢令MILF在2022年大選失去支持和地區控制權，另一方面亦給予民眾再有理由放棄政府，重投極端組織，讓自治區打回原形。

（中央社／Rappler）