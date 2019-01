美研究：格陵蘭融冰速度10年大增4倍　海平面上升威脅上海邁阿密

氣候變化問題日益嚴峻,《衛報》周一(21日)引述美國俄亥俄州立大學(Ohio State University)最新研究指出,世界第一大島格陵蘭島(Greenland)的融冰速度比科學家原先估計的還要快,2013年的數字比2003年的增加4倍,導致海水水位持續上升。 如果再不採取行動遏制情況惡化,上海、邁阿密、孟加拉、太平洋島國等沿海地區都將面對淹沒威脅。

有關研究發表在期刊《國家科學院學報》(Proceedings of the National Academy of Sciences),科學家發現,格陵蘭島冰層流失最嚴重的位置是在西南部地區,那裏現在幾乎已沒有冰川存在。這情況將會成為將來海水水位上升的主要因素。

研究指出,格陵蘭在2002年至2016年之間,每年流失2800億噸冰,令水位每年上升0.76毫米。如果當地整個厚達3公里的冰層全部融化,海平面將會上升7米,足以淹沒大部分沿海地區。

研究員指出,人類活動導致氣候變化是原因之一。報告首要作者貝維斯(Michael Bevis)表示,目前唯一能做的就是適應和緩解全球暖化。他認為未來海水水位上升速度會加快,如果一旦達到臨界點,後果難以想像。

(衛報)