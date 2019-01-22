美研究：格陵蘭融冰速度10年大增4倍　海平面上升威脅上海邁阿密

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氣候變化問題日益嚴峻，《衛報》周一（21日）引述美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）最新研究指出，世界第一大島格陵蘭島（Greenland）的融冰速度比科學家原先估計的還要快，2013年的數字比2003年的增加4倍，導致海水水位持續上升。

如果再不採取行動遏制情況惡化，上海、邁阿密、孟加拉、太平洋島國等沿海地區都將面對淹沒威脅。

有關研究發表在期刊《國家科學院學報》（Proceedings of the National Academy of Sciences），科學家發現，格陵蘭島冰層流失最嚴重的位置是在西南部地區，那裏現在幾乎已沒有冰川存在。這情況將會成為將來海水水位上升的主要因素。

研究指出，格陵蘭在2002年至2016年之間，每年流失2800億噸冰，令水位每年上升0.76毫米。如果當地整個厚達3公里的冰層全部融化，海平面將會上升7米，足以淹沒大部分沿海地區。

研究員指出，人類活動導致氣候變化是原因之一。報告首要作者貝維斯（Michael Bevis）表示，目前唯一能做的就是適應和緩解全球暖化。他認為未來海水水位上升速度會加快，如果一旦達到臨界點，後果難以想像。

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（衛報）

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