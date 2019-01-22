英國菲臘親王「炒車」　殘骸被放上eBay拍賣　竟有人出價66萬

英國菲臘親王（Prince Philip）上周四（17日）駕車外出時發生交通意外，所幸他沒有受傷。不過，據稱是車禍後汽車的碎片，竟然被放在電子商貿平台eBay上拍賣。

菲臘親王退而不休：有人將菲臘親王車禍後的汽車碎片，放在電子商貿平台eBay上拍賣。（eBay）

名為「菲臘親王撞車碎片」（Prince Philip Car Crash Parts）的拍賣周一（21日）在eBay出現，在139次出價後競價飆升到6.59萬英鎊（約66.9萬港元），惟eBay及後指該拍賣違反守則，企圖「從別人痛苦或悲劇中獲利」，於是刪除有關買賣。

拍賣內容包括3塊已變形的汽車外殼塑膠及金屬，賣家morbius777強調這些殘骸來自菲臘親王車禍，並指這些東西並不是偷來，而是放在路邊久久未被處理，於是被他撿來。

morbius777笑指拍賣這些物品只是為了好玩，強調會將收益捐給英國癌症研究協會（Cancer Research UK）等慈善機構。他又指出，殘骸上可能有菲臘親王的DNA，並稱「如果想製作他的複製人，可能會派上用場」。

菲臘親王退而不休：喜愛自駕遊的他2019年1月17日駕車外出時遇上交通意外，由當地傳媒取得的照片可見，菲臘親王的座駕意外後翻側，所幸他未有受傷。（KL.FM96.7照片）

菲臘親王上周四（17日）駕車，在桑德林漢姆莊園附近發生意外。當時他的座駕駛入A149號公路時，與另一輛車相撞後翻側，菲臘親王並無受傷，另一車輛則有2名輕傷者。

時隔兩日後，97歲的菲臘親王再獨自駕車，並被當地傳媒拍到沒有佩戴安全帶。諾福克郡（Norfolk）警方表示，已勸諭菲臘親王需注意交通安全。