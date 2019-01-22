【華府停擺】公務員無糧出即斷水斷糧　折射美國人的「透支消費」

美國政府停擺已有一個月，逾80萬名公務員需要暫時停工，或在沒薪水的情況下開工。政府停擺困局至今仍未有解決迹象。很多聯邦政府公務員已無力支付房租、貸款和信用卡開支。更有眾籌網站發起「政府停擺直接救濟基金」（Government Shutdown Direct Relief Fund），協助聯邦僱員捱過「無糧出」的日子。 相信身處香港的讀者不禁困惑，在公務員體制發展極度完善的美國，為何沒出一個月糧的公務員，會落至排食物銀行、拿免費餐、拿免費生活用品等不堪景況？

美國停擺困局已持續一個月，多項公共服務因資金不足而被迫停止。（Getty Images）

美國政府停擺期間，大批公務員紛紛在社交平台以「#shutdownstories」（停擺故事）標籤為題訴苦，因停工停酬關係，需要節衣縮食，減低生活開支。首都華盛頓有餐館專為受停擺困局影響的公務員提供免費膳食。也有企業為他們提供交通、剪髮等服務，協助渡過難關。

雖說美國聯邦公務員，是黨派之爭下慘被犧牲的一群，拖欠薪金的錯當然是落在為政者及政客身上。可是，拉遠一點來看，撇除政治審度，或可觀察到一點：就薪金而言，先不論外判職工，美國聯邦公務員在國內算不上低下階層。那麼，為什麼停薪僅一個月，大批公務員連衣食住行都成問題？

I'm a US Army veteran and federal employee, paycheck to paycheck sucks. Car payment due soon and house payment will be due 2/1. Already went through my savings and have $11.37 to my name. When will this end? My children rely on me to put food on the table. #ShutdownStories — Raymond (@rayalcala01) January 16, 2019

按照美國聯邦公務員薪酬總表，最低級員工的最低月薪水平是1484美元（約11575港元）。但不同級別的工資水平差別很大，有超過19%聯邦公務員年薪超過10萬美元（約78萬港元），即每個月約6.5萬港元。

今次華府停擺時間為歷來最長，有示威者在白宮外示威抗議。（路透社）

儲蓄觀念較弱 先使未來錢

這可能關乎到美國人過去一世紀以來習以為常的「透支消費」習慣所致。「先使未來錢」一向被視為美國消費文化的最明顯標籤，從政府停擺一個月以來，公務員生活捉襟見肘的現象可以看到，很多美國民眾未必有着一般香港人認知的儲蓄觀念，擁有數個月的緊急生活儲備。

來自伊利諾伊州（Illinois）的Ellen Stringer在Twitter上訴苦：「我老公是聯邦僱員，一家僅依賴他的收入過活……我們剛剛得悉他還有一千元卡數尚未付清。政府停擺威脅着我們的個人安全。」

#ShutdownStories My husband is a 26+ year Federal employee. We rely solely on his income and benefits, as I am caregiver to our disabled son. We just found out his $1000 travel credit card balance is unpaid. The shutdown is personally threatening our security. — Ellen Stringer (@ElliebabeLe) January 7, 2019

聯邦僱員的景況如斯，可以想像，一旦停薪情況出現在私營機構，缺乏公務員福利保障的一眾打工仔，可能會頓失應付生活基本開支的能力。

信用卡文化的魔力

美國透支消費文化之濫觴，在於信用卡的普及。2018年首季度，美國的信用卡債務總額已超過8250億美元，與2008年金融危機前美國信用卡債務總額的歷史最高值，相差不遠。眾所周知，信用卡的起源地就在美國。1951年，美國商人麥克納馬拉（Frank McNamara）推出了第一張供大眾使用的現代信用卡，稱為「大來卡」（Diners Card）。持卡人可以在特定餐館出示卡片，便可記帳消費，不必交付現金，業務範圍隨後開始擴展至其他零售行業。

信用卡在50年代已在美國社會開始普及，讓「透支消費」成為美國人的日常習慣。（Getty Images）

富蘭克林國民銀行（Franklin National Bank）是第一間發行信用卡的銀行，其後美國運通公司（American Express） 等近一百間銀行先後在50年代加入發卡行列。由於初期業務市場不大，國內銀行紛紛發卡卻導致許多銀行因背負太多壞帳而退出市場，甚至落至破產地步。

不過，透支消費文化從此深植美國消費者行為之中，亦隨着全球化進程，成為新世代習以為常的消費模式。而VISA和MasterCard兩個現今最普及、提供多元貨幣結算及清算的信用卡系統，亦是在五、六十年代創辦於美國加州，至今每年處理交易總數以數百億筆計。

VISA和MasterCard提供連結全球各零售商店的多元貨幣結算及清算的信用卡服務。（Getty Images）

國家帶頭「借錢」！

不只美國民眾，就連美國政府自己也依賴債券借錢。中國和日本一直都是美國的最大海外「債主」。即便上年中中美貿易戰升溫，中國持有美債的規模持續縮小，但根據7月的數據顯示，中國仍持1.17萬億美元債券。由於美元至今仍是全世界最穩定的貨幣，故仍吸引海外國家不斷增持美債，穩定金融市場秩序。這樣，就難免形成借錢不斷的惡性循環，以債償債，應付美國長期以來的財政赤字問題。負債消費，可說是美國社會生態的天然寄生物。

位處紐約曼哈頓區第六大道的美國銀行中心（Bank of America Tower），地下入口有一個稱為「國債鐘」（National Debt Clock）的電子看板。「國債鐘」的持有人是杜斯特房地產集團（Durst Organization），由集團前董事長塞摩爾（Seymour Durst）在1989年設立。

「國債鐘」除了實時更新美國的最新國債總額，還有一個欄目，寫着「你的家庭平均需負擔：XXXXXX元」，意在警示全美國人民均需正視的國債問題。

「國債鐘」實時更新美國的最新國債總額。圖中是2008年10月9日的數字。（Getty Images）

而根據「國債鐘」最新的數字，美國現時的國債總額，即將突破22萬億美元，是十年前的一倍。

在美國透支消費習慣根深柢固，再加上相對薄弱的儲蓄概念, 這就可以大約了解，為何即便是聯邦公務員，一旦出少一個月糧，也需節衣縮食了。倘若美國政府停擺困局持續到二月，相信會使很多過往未有積蓄習慣、卻面對一筆筆「卡數」的公務員，進入前所未有的生活窘境。