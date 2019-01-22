【專家好尷尬】蘇格蘭千年石陣？　農場前主人：幾十年前我擺㗎喎

考古學家的工作好比偵探，要在文物及遺跡中花上大量時間及精力，追尋及鑑定箇中歷史，但他們也有可能老貓燒鬚。 在蘇格蘭一個農村，2018年有人發現當地有類似史前遺跡「巨石陣」的傾斜石圈，讓考古學家興奮不已，認為石陣可能是在數千年前所建造。 不過農場前主人日前透露，這個「史前巨石陣」其實是他在1990年代擺下。傷心的又豈止考古學家，可能還有一班曾慕名而來的遊客。

2018年有人在蘇格蘭阿伯丁郡（Aberdeenshire）的農地上，發現一個傾斜石陣。考古學家當時指，類似的石陣中，部分是在3500年至4500年前建造，並指如此獨特又保全良好的遺跡，可以讓他們更了解當地歷史。

不過，阿伯丁郡議會周一（21日）指出，其中一位農場前主人已聯絡考古學家研究團隊，告知他們令人傷心的真相：石圈是他在90年代用附近岩石建造。

Aberdeenshire stone circle initially thought to be thousands of years old identified as modern replica: https://t.co/qBy4lagYTk #Archaeology pic.twitter.com/8HPzPyjKIL — AberdeenshireCouncil (@Aberdeenshire) 2019年1月21日

議會考古學家阿克曼（Neil Ackerman）對此表示失望，但認為農場前主人並無試圖欺騙外界，相信後者只是出於興趣及娛樂而建造石陣。

阿克曼指出，「假石陣」擺放得與真正的古老傾斜石陣相似，在指石陣位處的地方風景優美，所以希望將錯就錯，讓此成為當地地標，並認為這個誤會將為「假石陣」增添有趣的故事。

紀錄太陽運行

事實上，這些石陣的鑑別難度相當高，也要花很長時間，所以仍在埋頭鑑別的考古學家出錯屬情有可原。蘇格蘭當地的確有近百個傾斜石陣，考古學家認為，古代人利用這些石陣紀錄日月運行或季節變遷。

（綜合報道）