脫北者墮騙局「下海」當色情主播　被囚8年後終脫苦海

「城外的人想衝進去，城裏的人想逃出來。」這句說話，可謂是朝鮮的寫照。外面的人想要進去窺探究竟，但裏面嚮往自由的人拼命都要往外逃。 多年來，無數脫北者離開朝鮮後，終於能夠呼吸到無拘無束的空氣。但對部分脫北者而言，離開朝鮮並不是通往光明的終點。 英國廣播公司（BBC）採訪兩名女脫北者，她們逃離朝鮮後，被販賣到色情行業，在中國吉林延吉市當色情主播。經過多年折磨後，她們終於在千璂元牧師的幫助下，順利脫離魔掌。

美華（Mira，音譯）和智允（Jiyun，音譯）是脫北者，分別在5年和8年前，在中間人協助下，從朝鮮逃到中國。她們本以為到達中國後就可以重獲自由，工作賺錢，但沒想到中間人卻將她們交到一名稱為「董事」的中韓男子手中，販賣到色情行業。

「簡直難以置信，要在他人面前脫衣服，對女性而言，是一大恥辱，我痛哭起來，但他們卻問我，是否因思鄉而哭。」美華如此憶述當時的感受。自此她就被困在一幢公寓內生活，之後遇上同樣被騙要當色情主播的智允。

「董事」答應她們可以聯絡朝鮮的家人和寄錢回家。於是她們每天都努力工作，在鏡頭前對陌生男子拋眉弄眼，寬衣解帶，滿足客人的視覺需求，使出混身解數去吸引客人看自己的「表演」。有時，智允一晚只睡4個小時，希望能夠達到每天177美元（約1390港元）的目標。

美華和智允的生活比坐監更慘。她們每半年方獲准外出一次，只有在「業績」好的時候才可每個月外出一次。但在公寓外，「董事」仍會緊貼她們，生怕她們會跑走。她們甚至不能與其他人交談，連買一樽水的自由也沒有。

販賣脫北者：千璂元牧師在1999年成立名為Durihana的基督教組織，多年來協助過1200名脫北者。（美聯社）

直到有一天，美華工作期間認識的一位客人出於同情而將她介紹予千璂元牧師。千璂元在1999年成立名為Durihana的基督教組織，多年來協助過1200名脫北者。千璂元之後假扮客人，在色情直播網站與美華和智允接觸，協助她們計劃逃亡行動。

千璂元透過Google地圖確認二人位置後，差派一名組織義工到當地接走她們。由於沒有身份證明文件，她們沒法入住酒店或民宿，被迫要在火車睡覺，或是在餐廳度過無數無眠的晚上。來到第12天，她們花上5小時爬過荒山，穿過邊境進入鄰國，與千璂元會合。千璂元帶她們坐車，27小時後，終於來到最近的韓國大使館。千璂元的任務也順利完成。

美華和智允之後會直接飛往韓國，接受國家情報部門審查，確保並非間諜，然後學習所需生活技能，接受輔導後，就正式成為韓國公民。被問到想在韓國做甚麼，美華說希望學中文或英文，想成為導遊。智允的願望則更簡單，對她而言，過正常的生活，可以在咖啡廳與朋友聊天，就已是最好不過。

（英國廣播公司）