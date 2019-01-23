日本新天皇繼位儀式車型確定　撼贏勞斯萊斯　豐田「世紀」入選

1月17日，日本政府在儀式委員會上，決定將豐田汽車的最高級車型「世紀（Century）」選為將在2019年10月舉行的新天皇即位遊行「祝賀禦列儀式」上使用的敞篷車。 敞篷車的頂棚將在市場售賣的車輛基礎上進行改造，預計會花費相關經費8000萬日圓（約570萬港元）以內。

據日本皇位繼承儀式事務局表示：在諮詢了豐田、日產、本田、勞斯萊斯、平治、寶馬等6家汽車公司後，除安全性和車內環境要求外，坐在後座上的新天皇、皇后兩陛下的樣子也要讓沿路的日本百姓看都很容易看到，完全符合排車條件的只有豐田的「世紀」一款車。

平成年代的即位大遊行（1990年11月）時，曾以約4000萬日圓（約286萬港元）的價格購入勞斯萊斯公司生產的開篷汽車，不過該車已於2007年報廢。日方稱：「此次如果再不使用日本國產車，可能會受到國民的批評」，日本政府於是決定以購買國產車為方針進行討論，豐田隨之成為候選中的有力競爭者。

且平成時的御車只在1990年的新天皇即位遊行和1993年的皇太子夫婦成婚遊行時使用了兩次，此次根據日本內閣府的方針，該「世紀」車也將在2020年的東京奧運會、殘奧會等其他的活動中使用。