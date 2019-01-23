【華府停擺】行動代號：冇糧出　FBI資金不足　線人無錢收唔想撈

美國聯邦政府停擺超過一個月，逾80萬名公務員需要暫時停工，或在無糧出的情況下開工。這股浪潮不但波及約3.5萬名聯邦調查局（FBI）的探員和後勤員工，更令有關部門因資金不足而在監控、緝毒，甚至日常運作上都大受影響，有向當展提供情報的線人更因無糧出而拒絕繼續為FBI工作。

聯邦調查局探員協會（FBI Agents Association）周二（22日）報告指出，政府停擺不但令FBI探員及後勤員工要無償工作，更讓當局增添運營障礙：小則無錢買影印紙，大則無錢調查案件。

華府停擺：聯邦調查局探員協會主席奧康納指，政府停擺嚴重影響探員在監控及緝毒等工作。（法新社）

探員協會主席奧康納（Tom O'Connor）引述從事毒品、反恐或反間諜活動的探員表示，無足夠資金支付予線人的後果可大可小，不但會阻礙當局收集證據和情報，更可能會永遠失去這些線人及他們所提供的信息。工會報告指出，已有部份滲透在幫派或恐怖組織的線人，因無糧出而拒絕為FBI工作。

報告還提到，有探員無錢買用於與線人交談的特殊電話卡，FBI辦公室還抱怨法醫用品、DNA測試劑、及影印紙等資源已耗盡，當局卻無足夠資金購買。

聯邦調查局探員及後勤員工需要無薪工作，生活大受影響。美國有線新聞網絡上周六（19日）引述一名執法官員報道，西岸地區最少兩間FBI辦公室正考慮設立食物銀行，協助受停罷影響的員工。

（綜合報道）