馬來西亞選國王　輪流出任　排首名候選人啱啱先有入場資格

馬來西亞國王穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）1月初退位，傳聞是因為「不愛江山愛美人」，但無論如何，當地周四（24日）便會遴選新國王。 大馬如何選國王？當地共有9個王室，設有特殊的「輪流出任」制度，在這次遴選中，彭亨州蘇丹東古阿卜杜勒（Tengku Abdullah）有望成為下任國王，但原來他僅在一周前才登基成為蘇丹，如今獲得國王候選人資格。

馬來西亞原國王、吉蘭丹州的蘇丹穆罕默德五世1月6日宣布辭職，是當地首名在任內提早退位的元首。有報道指，他選擇退位與其25歲俄羅斯選美冠軍妻子的沃埃沃季娜（Oksana Voevodina）有關。

為了填補出缺，馬來西亞統治者會議（Conference of Rulers）1月24日便會選出第十六任最高元首。當選者將於1月31日宣誓就職，登基日期則另作安排。當局會同時選出國家副元首。

馬來西亞選國王：馬來西亞吉蘭丹州的蘇丹穆罕默德五世1月6日宣布辭職，是首名在任內提早退位的元首。（美聯社）

馬來西亞一共有9個王室。在13個州份中，有9個州份都設有世襲統治者制度（除了馬六甲、檳城、沙巴和砂拉越），各王室的統治者被稱為「蘇丹」或「拉惹」等等。所謂「國王」就是從這9人中選出，而在統治者會議中也只有這9名世襲統治者才有投票權。

9名「選帝侯」 候選人最少獲5票才成功

投票以秘密形式進行，他們每人會獲發一張寫有一名候選人名稱的選票，州元首決定他是否適合擔任下任國王，以原子筆投票後再放進票箱。其中一名在位時期最短而又非候選人的州元首，會聯同掌璽大臣（Keeper of the Rulers'Seal）一起點票。候選人需獲得最少5票才能當選。

按法例，統治者在3個情況下不能參選，分別是統治者未成年；統治者不想參選；統治者會議以身心健康等理由，秘密選出某名不適合擔任國王的統治者。

馬來西亞選國王：馬來西亞國王是該國最高元首、武裝部隊統帥兼伊斯蘭教領袖，名義上是第一號人物，但實際上權力甚低，需聽取首相和政府內閣建議行事，其主要負責外交出訪等等。圖為前任馬來西亞國王穆罕默德五世在2018年國會議期開幕時，接過首相馬哈蒂爾（Mahatir Mohamad）的講辭。（美聯社）

雖然各統治者有權投票，但馬來西亞憲法第3章2條列明，統治者會議需依據名單順序來推舉人選，也就是特殊的「輪流出任」制度。

該國1957年獨立後，各州元首決定輪流出任最高元首，每5年輪替一次。出任順序分別是森美蘭州、雪蘭莪州、玻璃市州、登嘉樓州、吉打州、吉蘭丹州、彭亨州、柔佛州和霹靂州。

因此，按照這個順序和上述憲法章節規定，排在吉蘭丹州後面的彭亨州蘇丹東古阿卜杜勒，將會是首名國王候選人。

馬來西亞選國王：彭亨州蘇丹東古阿卜杜勒1月15日才正式登基，並可能成為首名國王候選人。（美聯社）

現年59歲的東古阿卜杜勒在1月15日才正式接替病重的88歲父親艾哈邁德沙阿（Ahmad Shah），成為第六任彭亨州蘇丹。他就任此職位前一周，穆罕默德五世請辭，令他馬上成為最高元首候選人的首位。

彭亨州蘇丹排首位亦可能排包尾

輪流出任順序雖然列明東古阿卜杜勒是排首位，但馬來西亞憲法專家阿齊玆（Shamrahayu A Aziz）指出，憲法第3章4（2）（b）條文也列明，若有關州屬王室有所變動，則該州的排名也會被移到輪候名單的最後一位。

她指出，有鑑於上述條文，剛登基的東古阿卜杜勒可能會被移到名單的最後一名，惟一切有待統治者會議作最終決定。

（亞洲新聞台／半島電視台）