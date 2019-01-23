長命百二歲唔容易　荷蘭研究找長壽者共通點　女性壽命看體型？

「當大家都120歲時，60歲啱啱是中年。」勞工及福利局局長羅致光如是說。的確，全球人均壽命正不斷延長，但要活得長命也不算容易。 誰能活到90歲甚至更長命？《英國醫學雜誌》（BMJ）周一（21日）刊載的一項荷蘭研究尋找答案，結果發現能夠活到90歲或以上的女性，年輕時一般生得較高，而且體重較輕。身高超過5呎9吋的女性，她們能活到90歲的機率，較5呎3吋的女性高31%。 至於男性的壽命長短，似乎與體型沒有太大關係，但較多運動量的男性會較長命。

咩人更長壽：荷蘭一項研究發現，較多運動的男性較能活到90歲或以上的男性，但較多運動的男性會較長命。圖為2018年4月被健力士世界紀錄認定為全球最長壽男子野中正造，當時112歲。（美聯社）

橫跨多年的大型研究

這項研究由荷蘭馬斯特里赫特大學的學者布蘭特（Lloyd Brandts）領導，研究人員自1986年向7807名年齡介乎55歲至69歲的挪威人收集資料，了解他們當時的運動習慣，無論是放狗、園藝或散步等都記錄在案。研究團隊又詢問他們20歲時的身高及體重，並將吸煙及飲酒等可能影響壽命的因素列在研究範圍內。

團隊及後持續監測這群對象，直到他們死亡或達到90歲，結果發現有433名男性及994名女性能活到90歲或以上。研究結果顯示，體型及運動這兩項因素各自影響女性與男性會否更長壽。

咩人更長壽：研究發現，年輕時生得較高重較的女性，以及經常運動的男性會較長命。（視覺中國）

女性壽命看體型 男性壽命看運動

研究發現，在20歲時體重較輕的女性能活得更長壽；另外，身材較高的女性，她們也更加着數，更有可能長壽。身高超過5呎9吋（約1.75米）的女性，較矮過5呎3吋（約1.6米）的女性，能活到90歲的機率高31%。

但身高或體重則不是影響男性壽命的因素，運動量會帶來更大影響。

研究發現，男士們每日多運動30分鐘，他們達到90歲的可能性就增加5%；若男士每日運動90分鐘或更長時間，他們能活到90歲的可能性，較每日運動不足半小時的人多30%。研究又發現，女性每日運動60分鐘對她們健康最好。

英國布里斯托大學（University of Bristol）高級研究員卡斯雷克（David Carslake）並無參與研究，他認為雖然研究僅屬觀察性，無法確定長壽原因，但研究結果可能反映出，身高體重指數（BMI）及運動，可能會分別影響男性和女性的健康狀況。

（綜合報道）