【流感高峰】日本厚勞省警告　小心兒童患者爬窗等「不尋常行為」

在流感高峰期，政府都呼籲市民要注意健康，預防流感，但在日本，更出現有患流感的兒童在家中墮樓事件。日本放送協會NHK周三（23日）報道，日本厚生勞動省發出警告，呼籲家長多留意患上流感的孩子，不要獨留他們在家，以免他們出現爬窗等「不尋常行動」，危害生命安全。

日本放送協會NHK報道，有一名患上流感的小孩在家休息期間意外墜樓，原因不明。（NHK網頁截圖）

事發周二（22日），一名居住在埼玉縣鶴島市的小學6年級男生，患上流感在家休息期間，突然通過窗戶從2樓墜下，目前原因不明。幸好男生在墜樓期間先撞上1樓車庫的簷篷，減少衝力後再跌到地上，送院時僅受輕傷，無生命危險。

結果厚生勞動省在翌日（23日）發出警告，要家長多留意患上流感的小孩會否做出不尋常行為，特別在孩童發燒時不要獨留他們在家，且必需鎖緊門窗。

日本放送協會報道，按2018年數字，全年有95名流感患者作出「奇怪行為」的報告，如突然跑出街上，漫無目的地在原地轉圈，或企圖爬出窗外等，大部分集中在小童患者身上。

厚勞省稱暫時未知患者突然失常理由，也未知是否因與服用流感藥如特敏福、Inavir等有關。

（日本放送協會）