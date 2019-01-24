美宣明會前總幹事談貧窮與政治　批國家難民政策「羞恥」

美國宣明會前總幹事理查．斯特恩斯 (Richard Stearns) 本月14至18日訪港，這位服務宣明會長達20年，曾飛越200萬公里、踏足65個國家幫助貧困人士的工作者，和本地宣明會的同工分享20年來為這間國際救援及發展機構工作的所見所聞。 《香港01》訪問了這位剛卸任的前總幹事，了解他對當今貧富懸殊問題、難民問題以至美國政治的一些看法。

斯特恩斯認為應付貧窮問題，必須處理其根本原因，讓他們能夠自給自足。(Getty Images)

在服務宣明會的任期內，斯特恩斯體會過眾多貧窮問題，他認為貧窮在美國以至全球眾多國家中發生，是個相當困難和複雜的問題。由於組織的工作重點不在美國本土，故對美國的情況未必很清楚。他指出：「貧窮問題有很多不同成因。在美國，無家可歸和疾病是其中主要的原因；毒癮是另一個原因，會令人失去所有；有時可能只是人們缺乏機會、教育、失業或其他經濟因素所致。」

斯特恩斯強調，在應對這些問題時，我們必須嘗試處理根本原因，而不是僅僅應付徵狀。「舉例一個露宿者，給他一餐溫飽是件好事，但你只是在應付徵狀，雖然有時候這是必須要做的，但問題是要如何解決根本原因。」他認為，我們要做的是了解為什麼他們會無家可歸、是否可以提供教育、就業培訓或者協助就業。如若對方有精神問題，也要問可否提供治療或做其他幫助他的事，令他能自給自足。

貧窮問題在過去二、三十年間得到改善，主要得益於中印兩大國成功為大量國民脫貧。(Getty Images)

回顧這二十年時間，他認為貧窮問題取得過令人振奮的消息，如大量極端貧窮的人口脫貧。他認為原因有很多，其中一個主要原因是中國和印度的經濟發展，令國民的收入顯著增加。同時因為有像宣明會等慈善機構，在貧窮國家進行就業培訓、微型貸款，也會和農夫合作生產更有高產作物；還有教人儲蓄和基本醫療服務。

他重申：「目前很多貧窮的統計數字都在改善，連五歲以下兒童死亡率亦由20年前的每日三萬人減少今天的每日1.6萬人。」雖然他明白數字仍然很多，但得益於疫苗、更好的營養等令問題得以有所改善。

他樂觀道：「我們應該感到鼓舞，因為我們真的正在贏得這場與極端貧窮的搏鬥。」不過，他亦指搏鬥會變得艱難。因為今天依然貧窮的地區是那些稱之為脆弱國家(fragile state)，這些國家通常有個失敗政府、貪污政府，或者政府沒有足夠能力或足夠稅收為人民帶來改變。舉例阿富汗、索馬里、朝鮮、剛果民主共和國和敍利亞等都是脆弱國家，這些國家通常的特點是有衝突、宗教緊張、內戰、侵犯人權問題；所有這些都會導致貧窮，令人民生活變差。

斯特恩斯批評美國的難民政策。(羅保熙攝) 批美國難民政策 反問「害怕什麼？」 對於現時美國的難民政策，斯特恩斯表示強烈反對：「我對於加拿大作為一個大約只有美國十分一人口的國家，都接收數以千計的敍利亞難民和為他們提供避難所而感到羞恥。」美國現時基本上暫停接收敍利亞難民，只有極少數可以前往當地。 斯特恩斯形容：「這是杞人憂天的恐懼，只是政治家向人民散播的恐懼。事實上他們並非什麼危險人物，八成的敍利亞難民都是婦女、兒童和老人。」而且，他指出自1980年美國難民安置計劃開展以來，多達350萬難民來到美國，沒有一個曾在美國參與過任何恐怖主義活動。他反問：「我們害怕什麼？」他表示這些人是逃避恐怖份子、ISIS和其他極端組織，故認為美國應該接收一定水平的難民，幫助他們在我們的國家中重新建立良好生活。

他強調，這些難民很多是因為被國家起訴或因政治原因而出走，他們來美國不只是為了機會，「事實上難民是沒有選擇的權利，他們不能選擇前往美國或加拿大或者德國。目前聯合國負責管理難民，並會為難民安排前往的國家。」近期，他和過百位基督教領袖聯合向特朗普政府發出公開信，要求當局改變現行難民政策，惟最終沒有得到成功。

然而，斯特恩斯認為禁止難民的做法會影響窮人，故他們作出了抗議。如若政府削減預算的外國援助，他們也會出來發聲，因為這些援助都是用來幫助貧窮人口，而這對美國而言是好的，有助國家在國際上建立盟友，是外交政策的一個良好的環節。

斯特恩斯認為美國總統任期最長也不過八年，誰主白宮也無阻宣明會的工作。(Getty Images)

總統或許對我們的工作不友善 「但他不會留太久」

過去二十年間，斯特恩斯經歷了多屆政府，克林頓、小布殊、奧巴馬到現任特朗普政府。他坦言：「我們每年也接收三億美元的政府補助，無論是由共和黨或者民主黨入主白宮，都沒有任何影響。因為我們只會專注在我們自身的工作上，若政治環境成為阻礙，我們就會在見到影響到貧苦大眾時站出來發聲，近期難民的事件是其中一個例子。」

他認為每位總統當然也會有有作出良好或差勁決定的時候，甚至也會犯錯。他重申：「但我們只會專注自身工作不被打擾，因為即使總統對我們的工作不太友善，他或許只會在白宮多一兩年時間，這就是美國的特性我們每四至八年便會有一位新總統。」所以他們嘗試在工作上保持穩定的心態，他們的捐款來自民主共和兩黨，包含了自由派和保守派的捐款人，「是故我們不會選邊站。」