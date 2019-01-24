【達沃斯論壇】與會者「鬥曬」私人飛機　減排得把口？

2019年世界經濟論壇（WEF）周二至周五（22日至25日）舉行，全球約3000名政商界領袖精英雲集瑞士山區小鎮達沃斯（Davos）討論全球大事，重點議題包括氣候變化。 與會者大談環保，但這個論壇也被喻為一場私人飛機的盛會，皆因不少商界領袖均會乘坐專機出席。有包機服務公司估計，這次會期前後約有1500班次的私人飛機往返會場附近的機場，被指猶如私人客機的「歐聯決賽」，與會者「爭妍鬥麗」炫耀飛機。 但私人飛機的碳排放量高，環保團體肯定不高興，消息也令外界質疑一眾領袖在環保問題上是否「口裏說好，身體卻不誠實」。

國際包機服務公司Air Charter Service（ACS）估算，在論壇舉行前後6天，有約1500班次的私人飛機運載參加者到會場附近，數字創新高，打破2018年1300班次的紀錄。ACS私人飛機部門主管克里斯蒂（Andy Christie）表示，公司收到來自包括香港、印度和英美等國的預約，「沒任何活動有同等的全球吸引力了」。

另一家私人飛機服務公司PrivateFly亦預期，有約1200至1500班次的私人飛機在會場附近的機場升降，大幅超過平時流量。

達沃斯論壇：包機服務公司預計，在論壇舉行期間會有多達1500班次的私人飛機在會場附近升降，打破2018年的紀錄。公司又指出，商界領袖們偏好選舉外觀更大的飛機型號，例如圖中的「灣流V型」G550。（Getty Images）

包機公司主管：達沃斯堪比炫耀大賽

除了班次數量外，領袖們的飛機型號同樣備受關注。克里斯蒂表示，頂尖的商業領袖不甘在飛機大小上落後於競爭對手，他們會選擇更大型和更長途的型號，例如的「灣流V型」（Gulfstream GV）和「龐巴迪環球快車」（Bombardier Global Express）等等，每架價值都逾6000萬美元（約4.68億港元）。

他形容，達沃斯論壇就像私人飛機界的一場「歐州聯賽冠軍盃」或「超級碗」（Super Bowl）決賽，讓政商翹楚們炫耀一番。

達沃斯論壇：達沃斯論壇關注全球大事，包括經濟和環境等等。論壇的格言是「致力於改善世界的狀況」。（視覺中國）

達沃斯論壇最新的全球風險報告指出，全球經濟首要風險是環境挑戰，包括應對氣候變化。著名保育人士阿滕伯勒爵士（Sir David Attenborough）在一個名為「捍護我們的星球」（Safeguarding Our Planet）的環節上警告，若不馬上處理氣候變化問題，地球將面臨摧毀的危險。

只不過絡繹不絕的私人飛機飛抵瑞士，不禁令外界留下印象，認為論壇談論關注氣候和減排的工作，都比不上政商領袖們的面子。領袖們既然知道私人飛機會留下大量碳足跡，排放許多溫室氣體，他們為何仍然選擇這種交通工具呢？

達沃斯論壇：英國威廉王子（Prince William）在達沃斯論壇中與保育人士阿滕伯勒爵士對談，期間會場播放一些北極熊和融冰的片段。（路透社）

達沃斯回應：私人飛機班次較2018年少14%

達沃斯論壇網誌周三（23日）發文反駁有關1500班次的報道。當局引述瑞士官方數據，觀察鄰近會場的蘇黎世和聖加侖（St.Gallen）機場，在會議舉行前後的私人飛機出入次數，發現2019年的數目已比2018年下跌約14%。

文章指出，上述機場在會議頭3天只是多出約270班次私人飛機往返，遠較有關報道為少。文章續指，主辦單位在航運和其他年度會議相關的所有碳排放量也得到抵銷，單位亦曾建議與會者使用公共交通或分享客機到場，強調會在可持續發展的領域上努力。

（綜合報道）