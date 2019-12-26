【泰姬陵危機】古城被視為「活文物」　對民眾是祝福還是束縛？

距離印度阿格拉市50公里遠的馬圖拉（Mathura）煉油廠是當地主要污染源，其排放的二氧化硫、氮氧化物及污水侵蝕泰姬陵數十年之久。 為保護這顆「印度明珠」，最高法院1993年推出一系列措施：關閉阿格拉市附近重工業、禁止柴油車上路……1998年更在泰姬陵周邊設立一個佔地逾10,400平方公里的「泰姬陵梯形區」（Taj Trapezium Zone），嚴格限制工業排放。然而政府在制定相關政策之時，卻有「離地」以及處理不公的情況，讓住在附近的民眾生活諸多不便。

最高法院將泰姬陵所在地區及其人口視為「活文物」（Living Heritage），但個決定讓許多居民不滿。他們認為，當局正在確保該地區成為一個貧民窟。

泰姬陵危機：泰姬陵坐落於亞穆納河畔四世紀。隨着印度工業發展，亞穆納河污染日趨嚴重，河面常漂浮大量泡沫。當地禁止居民在河裏洗衣和放牛，但屢禁不止，不少小朋友仍會到亞穆納河洗澡。（VCG）

▼想看更多泰姬陵相片，請點擊放大以下圖片。

+ 8 + 7 + 6

阿羅拉（Sandeep Arora）是當地一間旅館的老闆，由於泰姬陵附近限制柴油車行駛，他只能每日只能徙步走去上班。

他指出，當地居民甚至無權重建他們損壞的牆壁和屋頂。「我們需要得到地方行政部門的許可或無反對證書（No Objection Certificate），才能在牆上釘釘子。」

當旅館廁所需要維修時，我必須先給政府官員寫6封信，才能得到許可。 旅館老闆阿羅拉（Sandeep Arora）

泰姬陵危機：印度最高法院在泰姬陵周邊設立一個佔地逾10,400平方公里的禁區——「泰姬陵梯形區」，嚴格限制工業排放。當地居民甚至無權修建自己的廁所。（VCG）

阿羅拉續指，旅館不能使用柴油發電機，但阿格拉市其他地方的大酒店卻可以用大型柴油發電機。他又抱怨，政府限制居民使用柴油車，卻將5000張通行證分發給官員、政客和他們的親戚。他說：「這些人乘坐柴油車直達泰姬陵入口處，這是被禁止的。」

旅館老闆的抱怨反映出，政府與居民就拯救泰姬陵缺乏共識。此外，當地產業結構單一及地方政府的不作為，使得阿格拉市及其周邊工業有恃無恐地把有毒廢水排入亞穆納河，柴油車及發電機有增無減，但種種苦果卻由泰姬陵和附近居民來承受。