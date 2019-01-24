巴林打造全球最大潛水樂園　波音747沉海底吸引遊客

全球旅遊業競爭激烈，各地必須各出其謀搶客。美國有線新聞網絡公司（CNN）周三（23日）報道，波斯灣國家巴林（Bahrain）就希望發展一個「海底潛水主題樂園」吸客，其中一個意想不到的水底主角是一架約70米長的波音747客機。

巴林期望飛機一來可以提供人工珊瑚生長環境，二來有望打造一個獨特旅遊景點。當局強調飛機下水前會徹底清潔，確保不會污染海洋。