巴林打造全球最大潛水樂園　波音747沉海底吸引遊客

撰文：王海如
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全球旅遊業競爭激烈，各地必須各出其謀搶客。美國有線新聞網絡公司（CNN）周三（23日）報道，波斯灣國家巴林（Bahrain）就希望發展一個「海底潛水主題樂園」吸客，其中一個意想不到的水底主角是一架約70米長的波音747客機。
巴林期望飛機一來可以提供人工珊瑚生長環境，二來有望打造一個獨特旅遊景點。當局強調飛機下水前會徹底清潔，確保不會污染海洋。
巴林旅遊及展覽局（BTEA）表示，有關水底項目是公私合營計劃，海底面積佔10萬平方米，預計2019年暑假開幕，因此籌備工作如火如荼。
負責人表示這景點將會放置人工珊瑚礁，有助海洋生物生長，屬於生態環保項目。不過英國紐卡素大學（Newcastle University）海洋生態科學家胡曼斯（Adriana Humanes）認為，飛機上的物料，包括銅、銅、合金等重金屬可能受到腐蝕，並影響海洋生物健康。
巴林當局則指飛機下水前會徹底清潔，以確保所有塗料、油脂和污垢都清除掉。
特意將飛機沉落海底吸引潛水客，構思看似新穎，不過美國早在1993年就試過用這一招，將一架波音飛機邁沉下邁阿密海岸。不過兩年後飛機經歷一場颶風，之後受摧毀。
巴林旅遊及展覽局在Instagram公布全球最大潛水主題樂園計劃。（Instagram）
（美國有線新聞網絡）