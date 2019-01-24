【新聞背後】馬來西亞國王「年薪」210萬　馬哈蒂爾多次削王權

馬來西亞周四（24日）選出新國王，由來自彭亨州的蘇丹阿卜杜拉（Tengku Abdullah）當選國家最高元首。 大馬國王每年可獲發110萬令吉（約210萬港元）的「薪金」，另有各項津貼等。但此職位屬於象徵式君主，實質權力不大，現任首相馬哈蒂爾在過去更曾多次削減王權，包括法律豁免權。

59歲的阿卜杜拉在當選後，即將在1月31日上任。他過去曾到英國留學受訓，以熱愛運動聞名。特別的是，他上周才接替病重的父親成為彭亨州蘇丹，如今再獲選為大馬國王。

馬來西亞王室：阿卜杜拉（Tengku Abdullah，左）的國王任期從2019年1月31日開始，為期5年。（美聯社）

國王的「福利」

按照馬來西亞制度，政府每年都會從庫房撥款予最高元首，也就是俗稱的馬來西亞「國王」。國王每年可得到約110萬令吉（約210萬港元），至於王后則有19.7萬令吉（約38萬港元）。另外，政府也會額外發放380萬令吉（約728萬港元），用於維修王宮、聘請王宮職員等。

《紐約時報》1月7日報道，大馬政府每年用於國王的相關費用約為1350萬令吉（約2585萬港元），包括國王的「薪金」及各項支出等。

馬來西亞選國王：馬來西亞國王是該國最高元首、武裝部隊統帥兼伊斯蘭教領袖，名義上是第一號人物，但實際上權力甚低，需聽取首相和政府內閣建議行事，其主要負責外交出訪等等。圖為前任馬來西亞國王穆罕默德五世在2018年國會議期開幕時，接過首相馬哈蒂爾（Mahatir Mohamad）的講辭。（美聯社）

國王的權力

馬來西亞國王名義上是國家的最高元首、武裝部隊統帥兼伊斯蘭教領袖，屬國家第一號人物，但實際上權力不大，都要聽取首相、部長、政府內閣建議行事。國王所擔任的職務，大多是外交出訪，例如過去的馬來西亞國王不時到中國進行國事訪問等。

現任首相馬哈蒂爾過去在1981至2003年也曾擔任首相，他掌權期間便多次削減王權，包括削去國王否決州議會法案和國會法案的權力，另外又廢除了國王的法律豁免權。智庫檳城研究院（Penang Institute）研究員黃進發便向媒體指，「馬哈蒂爾成功縮減王室權力，直到現在，他處理這些問題時都佔在上風。」

馬來西亞王室：前任國王穆罕默德五世（Sultan Muhammad V，圖中者）1月初宣布退位後，當地有3名市民因為在社交網站上發表評論意見後而被警方拘捕。（馬來西亞王宮網站圖片）

不可罵國王？

國王雖然沒有至高無上的權力，但民眾也不可胡亂評論他們，皆因可以惹來麻煩。

前任國王穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）1月初宣布退位後，當地便有3名市民在社交網站上發表評論意見後，被警方拘捕，理由是「侮辱」國王。警方當時指，建議公衆要謹慎使用社交網站，不要發表具有挑釁性或誤解國王的言論，以免對大馬王室機構産生負面看法。

事件在當地惹來爭議，首相馬哈蒂爾之後指，有必要適當地定義何為侮辱王室，他稱「執法官員不知道何為侮辱王室，因為我們沒有清楚地定義什麽行為或言論才構成侮辱王室罪名」。涉事3人至今未被起訴。

（Al Jazeera / 紐約時報）