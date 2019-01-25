【英國脫歐】歐洲議會：脫歐協議若缺完整補底方案　議會絕不放行

英國首相文翠珊（Theresa May）向國會提交的脫歐協議草案未獲下議院通過，下周二（29日）會再表決，但英國在愛爾蘭邊境問題的「補底方案」（Backstop Plan）仍陷入僵局。歐洲議會（European Parliament）周四（24日）表示，若脫歐協議沒有包含完整的「補底方案」，以避免北愛爾蘭和愛爾蘭出現硬邊界，歐洲議會絕不會放行。

歐洲議會英國脫歐小組（Brexit Steering Group）周四（24日）會後發表有關聲明，小組主席、比利時前首相費爾霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）重申，不能重新磋商脫歐協議，強調這點特別適用在愛爾蘭「補底方案」上。

費爾霍夫施塔特又指出，若缺乏這類長期的邊境保障，歐洲議會絕對不會通過協議。英國和歐盟最終達成的脫歐協議，必須經由歐洲議會批准通過。

「補底方案」陷困局

文翠珊在「補底方案」陷入兩難局面。歐盟提出的「補底方案」指，如果在過渡期結束後，英歐雙方仍未能達成未來關係的協議，會先將北愛爾蘭保留在歐盟單一市場及關稅同盟中，以避硬邊境檢查。有關方案惹來文翠珊政府及其執政盟黨北愛爾蘭民主統一黨（DUP）反對，擔心方案會分裂英國本土。

為解國內反對之困，文翠珊希望歐盟為「補底方案」加上一個有法律約束力的「限期」，但歐盟不接受有關要求，擔心這將未能長久保障愛爾蘭不出現硬邊界。歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）此前表明，反對在「補底方案」設置期限，指這樣會破壞方案原意。

文翠珊周一（21日）到國會提交英國脫歐「B計劃」，但對於如何防止硬脫歐和北愛爾蘭出現硬邊界沒有明確計劃，她表示政府正研究不同類型方案，希望為有關爭議得到各方共識，達至支持脫歐協議。

（綜合報道）