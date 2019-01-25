委內瑞拉總統鬧雙胞胎　「挑戰者一號」瓜伊多勇字當頭求解放國家

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）周三（23日）自行宣誓就任臨時總統，正式向馬杜羅（Nicolas Maduro）下戰書。 瓜伊多宣誓時，手執委內瑞拉憲法，封面印有19世紀革命領袖玻利瓦爾（Simón Bolívar）的畫像。玻利瓦爾是委內瑞拉的國家英雄，曾帶領人民從西班牙帝國手中解放安第斯（Andes）。瓜伊多這樣做是寓意繼承玻利瓦爾的遺產，冀將人民從暴政和經濟崩潰中解放。 35歲的瓜伊多從寂寂無名，一夜之間躍上國際舞台，為國內沉寂多時的反對派重新注入活力。到底他是何方神聖？他又是怎樣踏上抗爭的不歸路？

瓜伊多於首都加拉加斯（Caracas）20英里以外的港口城市拉瓜伊拉（La Guaira）成長。他來自中產家庭，父母是機師和教師，也因而使他的形象較親民，與一些來自富人階級甚至貴族家庭的反對派領袖形成對比。長大後的瓜伊多迎娶前記者羅薩萊斯（Fabiana Rosales），誕下女兒米蘭達（Miranda Guaido），一家三口過着中產家庭平凡的生活。

委內瑞拉政變：瓜伊多一家三口過着中產家庭平凡的生活，令他的形象較親民，有別於傳統來自富人階級甚至貴族家庭的反對派領袖。（美聯社）

學運出身 拜反對派領袖為師

出任國民議會議長前，瓜伊多在國內仍非廣為人知。但早在2007年，工程學出身的他便投身學生運動，抗議時任總統查韋斯（Hugo Chávez）擴大總統權力。當時查韋斯推動修憲，包括廢除總統任期限制和容許總統單方面宣布緊急狀態。修憲公投卻為查韋斯帶來任內唯一一場選舉敗仗，亦迎來反對派一輪躍動。

瓜伊多畢業後，曾經獲得一間私人企業青睞，但條件是要離開委內瑞拉到墨西哥工作。他的朋友指，瓜伊多最終沒有加入該公司：「他想在此開始改變。他決定留在委內瑞拉這裏。」

在反對派領袖洛佩斯（Leopoldo Lopez）指導下，瓜伊多展開政治生涯。2009年，他加入中間偏右的民意黨（Popular Will）成為創黨成員。2015年，委內瑞拉舉行被喻為國內最後一次公平的選舉選出國會議員，瓜伊多成功擠身國會。雖然議會不久後已被馬杜羅政府無視，名存實亡，但瓜伊多仍盡忠職守出席會議，重點調查政府庫房中不翼而飛的數十億美元。

委內瑞拉政變：瓜伊多1月5日正式就職出任新一屆國會議長。他強調，拒絕承認馬杜羅（Nicolas Maduro）為總統，指大選結果在國內備受譴責和廣泛抵制，同時揚言要「篡奪總統職位」。（美聯社）

躍升為黨頭號人物 復興反對勢力

瓜伊多本來只是黨內第三把交椅，排在洛佩斯和格瓦拉（Freddy Guevara）之後。但洛佩斯自2014年起就被軟禁，且不能出任公職，而黨發言人格瓦拉則長期留在智利大使館中，尋求庇護，瓜伊多因而獲洛佩斯欽點成為反對派領袖，出任新一屆議長。

瓜伊多上任後，隨即揚言要「篡奪總統職位」。他之後曾遭政府情報人員拘捕，其後獲釋。但他仍抱住大無畏的精神，號召民眾上街力抗馬杜羅暴政，自行宣誓就任臨時總統，正式挑戰馬杜羅的地位。

委內瑞拉民眾也曾經力抗暴政，但換來的是流血鎮壓，亦未能動搖政權。2017年，馬杜羅成立制憲大會架空國會，加上反對派對於2018年總統大選就是否杯葛選舉出現分歧，民眾都對反對派感到灰心，亦對那些來自失敗建制的舊面孔感到厭倦。

瓜伊多的冒起就為反對派注入新氣象，也成為他們最後的「黃金希望」。拉丁美洲華盛頓辦公室（Washington Office on Latin America）委內瑞拉專家David Smilde說：「反對派終於有一張新面孔，勇敢、有新想法且具領導才能，開始復興反對派勢力。」瓜伊多幾乎是一張白紙，但這亦正是他最大的本錢，沒有其他反對派領袖如卡普里萊斯（Henrique Capriles）和洛佩斯等失敗的包袱。

委內瑞拉政變：瓜伊多周三（23日）號召大批支持者上街，有數以萬計的民眾響應，為2017年政府流血鎮壓示威以來最大型動員。（美聯社）

抗爭是不歸路 難捨故鄉奮力求變

抵抗強權從來都要付上代價。被迫流亡美國的反對派領袖David Smolansky形容，瓜伊多的做法需要無比勇氣：「他無比勇敢，有機會面臨監禁、折磨或者流放，但他決定向前進。他是來自我的一代，於獨裁下成長的一代。」

洛佩斯的妻子廷托里（Lilian Tintori）亦言，瓜伊多要面對巨大的風險，政府有可能將他關在牢內，就如對待洛佩斯一樣。瓜伊多的母親亦對兒子感到擔憂：「你問我是否感到害怕？當然。」但她坦言，瓜伊多正全力以赴：「這些年來他一直在掙扎。他永不想離開這個國家，他紮根於祖國。」

別人口中的瓜伊多謙虛誠懇，是一名戰士和樂觀主義者，但瓜伊多也深明背後危機四伏。他宣誓時對在場支持者說：「我們知道這會有後果。要達成這個任務，並重新制定憲法，我們需要全體委內瑞拉人的同意。」

（綜合報道）