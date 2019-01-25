瑞典女嬰失蹤「全城搜尋」　途人都幫手　僅2小時尋回

瑞典哥德堡（Gothenburg）一名婦人周二（22日）入幼稚園接孩子時，將載有6個月大女兒的嬰兒車停放在門口，豈料數分鐘後發現愛女連人帶車不翼而飛。警方接報後，派出警犬及直升機進行全城搜尋。全市交通雖大受影響，民眾沒有怨言，並在徒步回家途中幫忙留意有沒有線索。經過全市通力合作，女嬰在失蹤2小時後尋回。 此案不僅轟動瑞典，亦吸引不少其他國家民眾關注。有網民留言讚賞當地警方效率高，還有讚嘆該市警民合作的力量。

瑞典女嬰失蹤案：瑞典哥德堡一名六個月大女嬰在幼稚園門口被擄走，事件引起全城轟動。警方派出直升機及警犬展開搜尋工作，所幸兩小時後在一間超市發現這名失蹤女嬰，她健康無礙。（The Local Sweden網站截圖

事發於周二下午2時，一名媽媽帶同自己6個月大的女兒到希辛根（Hisingen）一間幼稚園接大兒子，她如常將女兒和嬰兒車留在門口。5至10分鐘後卻發現，女嬰已經連人帶車不見蹤影，心急如焚的媽媽立即報警求救。

哥德堡警方為營救這名失蹤女嬰，幾乎出動全城警力，派出直升機、警犬進行地氈式搜尋，並對該地區進行交通管制，導致市內大範圍交通癱瘓。當地傳媒迅速報道事件，許多民眾得知女嬰失蹤後，亦紛紛加入搜尋行列。受事件影響而無法乘車回家的途人也沒有抱怨，反而熱心「幫眼」，留意有沒有可疑的人或物。

直至下午4時17分，一名超市員工發現本來載着女嬰的嬰兒車，保安隨即將她帶到安全地方，並確認女嬰身體狀況良好。警方在現場逮捕一名涉嫌綁架嬰兒的女子，這名39歲的女疑犯有吸毒及精神問題。她否認控罪。

（綜合報道）